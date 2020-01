Netflix Brasil dio de baja una sátira sobre la sexualidad de Jesús

Un juez hizo lugar a una cautelar de un grupo cristiano ante una fuerte controversia

11 de enero de 2020

Un juez de Río de Janeiro ordenó a Netflix Brasil suspender la difusión del especial de Navidad del grupo de humor brasileño Porta dos Fundos. Esta producción es una sátira que cuenta el momento en el que Jesús vuelve del desierto y sus padres le comunican que es hijo de Dios y que debe difundir su palabra. Pero la controversia se generó porque presentan a Cristo como homosexual. Según los reportes judiciales, la decisión fue tomada por el juez Benedicto Abicair, titular de la Sexta Sala Civil de Río de Janeiro, quien argumentó que prefirió "recurrir a la cautelar" para "calmar los ánimos", en particular de las comunidades evangélicas que mayor oposición habían manifestado a este especial. De toda maneras, esta decisión judicial no afecta al catálogo de la plataforma en otros países como la Argentina. Abicair accedió a la demanda presentada por el grupo católico Asociación de Fe y Cultura del Centro Don Bosco. Sin embargo, aclaró que se trata de una suspensión y no una censura definitiva, hasta que se juzguen si amerita la censura.