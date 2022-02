Netflix: de Café con aroma de mujer a Dulces magnolias, las 10 series y películas más vistas el 11 de febrero

Netflix es la plataforma de streaming más utilizada en la Argentina, con 4,5 millones de usuarios activos que cada día recorren su catálogo. La oferta de títulos se renueva constantemente: cada semana se introducen novedades que tientan a los usuarios. Por este motivo, el top 10 de series y películas más vistas en nuestro país cambia casi a diario. Este 11 de febrero, el culebrón colombiano Café con aroma de mujer se mantiene en el primer puesto, mientras que se produjo el ingreso de Dulces magnolias, la simpática serie basada en la amistad de tres mujeres. Además, siguen bien posicionados la serie argentina El marginal y el drama romántico Al viento.

A continuación, un repaso por las producciones que lideran el ranking en Netflix Argentina.

1. Café con aroma de mujer

Primera temporada de la reversión de este típico culebrón producido por la industria colombiana, factoría de innumerables éxitos del género. La historia, rodada este año, cuenta el romance entre una recolectora de café y un joven de la aristocracia que no es aceptado por su familia. William Levy, Laura Londoño y Carmen Villalobos son los protagonistas de este gran exponente del mundo de los amores encontrados. | Ver Café con aroma de mujer

Café con aroma de mujer - Tráiler oficial Netflix

2. Estamos muertos

Con todos los tópicos del gore, la primera temporada de esta serie surcoreana se desarrolla en torno a una realidad apocalíptica. Basada en el webtoon Now at Our School, de Joo Dong-geun, el relato, pone un pie en la actualidad, narra los desastres que provoca un virus zombi que se propaga entre los alumnos y docentes de una escuela. | Ver Estamos muertos

3. La reina del flow

La relación amor-odio entre Yeimy y Charly se reaviva en la segunda temporada de esta serie producida en Colombia. Charly sale de la cárcel y comenzará a acosar a Yeimy, que verá se verá muy afectada. En esta nueva entrega se incorporaron inéditos temas musicales y se renovó parte del elenco. Una de las curiosidades de los nuevos episodios es la presencia del actor argentino Marcelo Dos Santos, quien se suma al elenco encabezado por Carolina Ramírez y Carlos Torres. | Ver La reina del flow

La reina del flow 2 - Temporada 2 - Trailer Completo - 17 de Noviembre Netflix

4. Oscuro deseo

A través de quince episodios, la segunda temporada de la serie vuelve sobre el calvario de la abogada Alma Solares, perseguida por Darío, un joven con el que tuvo un desliz que hizo peligrar su matrimonio. Protagonistas: Maite Perroni, Erik Hayser y Alejandro Speitzer. | Ver Oscuro deseo

5. El estafador de Tinder

Nuevo documental de Netflix en el que se reflejan los artilugios de Simon Leviev, un inescrupuloso que se hacía pasar por magnate para estafar, de manera piramidal, a mujeres con las que se relacionaba a través de una plataforma de citas. | Ver El estafador de Tinder

6. El marginal

Cuarta temporada de la serie producida por Underground, la compañía de Sebastián Ortega, que cuenta con los protagónicos de Esteban Lamothe, Juan Minujin, Nicolás Furtado, Martina Guzmán y Claudio Rizzi. Dirigida por Alejandro Ciancio y Mariano Ardanaz, retoma una trama en la que el poder se mezcla con la marginalidad, en torno a un expolicía infiltrado que buscará desarticular a una banda en prisión. | Ver El marginal

Trailer de "El marginal", temporada 4 - Fuente: Netflix

7. Al viento

Esta producción polaca apela a los tópicos del drama romántico. Con buena injerencia en el público adolescente, el relato se centra en una joven que decide pasar unas vacaciones en la playa sin imaginar que se enamorará del instructor de un deporte acuático. Protagonistas: Sonia Mietielica, Jakub Sasak yAntek Zuchowski. | Ver Al viento

8. Pasión de Gavilanes

Esta telenovela colombiana tuvo 188 episodios, emitidos entre 2003 y 2004. Fue escrita por Julio Jiménez, producida por RTI Colombia en conjunto con la cadena Telemundo y con la participación de la empresa Caracol TV. Está basada en la novela de 1994 Las aguas mansas, también escrita por Jiménez y producida por RTI, transmitida por Canal Uno. A pesar de no ser un estreno, fue incorporada a la plataforma y volvió a cautivar a la audiencia, casi 20 años después. | Ver Pasión de Gavilanes

Telenovela Pasión de Gavilanes - Trailer

9. A través de mi ventana

Basada en la novela homónima de Ariana Godoy, la adaptación del best seller hace foco en el idílico vínculo de una joven con su vecino, con quien comenzará a relacionarse por un hecho fortuito. Esta producción española está protagonizada por Clara Galle, Julio Peña Fernández y Guillermo Lasheras. | Ver A través de mi ventana

10. Dulces magnolias

La primera temporada de esta serie cosechó fanáticos gracias al tono empático y emotivo de su trama. En esta segunda parte, Maddie, Helen y Dana Sue se verán envueltas en circunstancias que pondrán a prueba su amistad. Una de las claves del éxito de este material es la química lograda por las actrices Joanna García, Brooke Elliott y Heather Headley. | Ver Dulces magnolias