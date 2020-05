Ni la cuarentena les da paz a los chicos Gallagher

Noel encontró un viejo demo y despertó el enojo de su hermano Liam, que había propuesto la reunión de Oasis Fuente: LA NACION

2 de mayo de 2020

Nada parece detener la legendaria pelea entre Liam y Noel Gallagher. Los hermanos que supieron fundar el grupo Oasis en los años 90 no firman la tregua ni siquiera en plena pandemia de coronavirus. Esta vez el conflicto surgió por la publicación de una canción inédita de la banda británica, más de diez años después de su separación.

La pelea virtual comenzó cuando Noel escribió en Twitter un hallazgo que hizo en su casa durante la cuarentena. "Como el resto del mundo, tuve tiempo infinito para matar últimamente, así que pensé que finalmente vería y encontraría qué había en los cientos de CD que tengo sin marcar en cajas alrededor de toda la casa", comentó en el primer hilo de su publicación, que reunió más de 50,000 "me gusta". "Encontré un demo que pensé que se había perdido para siempre. Revolviendo cajas en casa lo encontré y es la única versión que existe de esta canción de Oasis, grabada durante una prueba de sonido para un concierto en Hong Kong", prosiguió. Y luego agregó: "Se llama ?Don't Stop' y estará disponible en Internet a la medianoche, ojalá la disfruten".

Por supuesto, el furor y la ansiedad de los millones de fans de la icónica banda se hicieron oír en las redes. Y tal como anunció Noel, la canción inédita fue subida al canal de YouTube de Oasis. Los fanáticos de la banda se emocionaron al conocer un tema musical que nunca antes habían escuchado. Sin embargo, mientras los admiradores del grupo extinto dejaban su lluvia de elogios, el exvocalista de la agrupación no se mostraba feliz en la red social del pajarito.

Liam arremetió contra su hermano y tuiteó: "zzzzzzzzzzzzzzzz", puso como señalando que se dormía ante el hallazgo de su hermano. Como no obtuvo respuesta prosiguió: "Bueno, hay algo que falta en este bendito guiso, y es tu hermano. No te olvides de tu hermano". Este reclamo virtual se debe a que justo en esta canción la voz principal es la de Noel, quien solía cantar algunos temas de la banda.

Cabe agregar que la frase "no te olvides de tu hermano" es una cita a un verso de la letra de "Serve Yourself", la canción de John Lennon , que originalmente dice "no te olvides de tu madre".

Por su puesto, Liam no se hizo esperar demasiado, decidió ser muy directo y volvió a escribir en Twitter: "Escuchame, chico tofu, si vas a publicar antiguos demos, asegurate de que yo esté cantando y de que los tontos toquen la guitarra. Si no, no vale nada, como vos".

Unos días antes Liam había propuesto que Oasis se reúna para un concierto solidario, en lo que podría haber significado una suerte de paréntesis de su enemistad pública con su hermano. "Exijo una reunión de Oasis después de que todo esto haya terminado, todo el dinero irá al NHS [el sistema de salud del Reino Unido]". A pesar de la ilusión de los fanáticos, no hubo respuesta por parte de Noel, y por el momento, ambos seguirán sus caminos por separado.

Por supuesto, ahora la polémica está centrada en la fecha del demo encontrado. La novela continúa.