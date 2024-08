Nico Occhiato saludó a Flor Jazmín por su cumpleaños y sorprendió a todos con su fuerte declaración de amor

Escuchar

Después de haberse conocido durante más de cinco años, tiempo en el cual construyeron una sólida y cercana amistad, hace casi un año tomaron la decisión de llevar su vínculo al siguiente nivel y oficializar su romance. Desde entonces, comparten momentos significativos y lograron fortalecer su relación. En esta ocasión especial, al celebrarse el cumpleaños número 30 de la bailarina, el creador de Luzu TV no dejó pasar la oportunidad de dedicarle unas emotivas y cariñosas palabras, destacando la conexión especial que los une y el profundo aprecio que siente por ella. “Feliz cumple amor de mi vida”, comenzó diciendo.

“Te vi por primera vez disfrazada de un personaje de La Casa de Papel en el que ni siquiera se te veía la cara y no me preguntes por qué me llamaste la atención vos entre 5 personas que estaban igual, quien iba a decir que un tiempo después te ibas a convertir en mi persona favorita, en esa persona que cuando me mira a los ojos me lleva a un lugar de paz, de felicidad, de zona conocida, de familia y de un amor tan puro y sano que se puede estar incendiando el mundo y yo voy a estar hipnotizado en tus ojos”, sumó Occhiato, con una declaración de amor que conmovió a todos.

La pareja se conoce hace años y recién en enero del corriente año comenzaron una relación de pareja (Captura: Instagram @nicoocchiato)

Occhiato acompañó sus tiernas palabras con un carrusel de fotos y videos que recorren su historia juntos, capturando momentos especiales y los viajes que compartieron a lo largo de su relación. Estas imágenes reflejan la complicidad y el cariño que los une, mostrando desde instantes cotidianos hasta recuerdos inolvidables que hicieron a su vínculo sólido.

En esa misma línea, expresó: “Desde que te conocí empezaron a pasar cosas increíbles en nuestras vidas, siempre siendo equipo juntos, después nos enamoramos y ahí entendí que claro, no hay chance que nuestras almas no se conozcan de otras vidas porque la sensación de familia cuando estamos abrazados y nos sentimos yo al menos no la sentí nunca en mi vida”. Asimismo, sumó: “Transformaste mi día a día en una peli, nos pusimos de novios y mis días pasaron de ser grises a tener colores, me enseñas todos los días algo nuevo, sos la persona que más admiro en este mundo, la más empática, la más divertida, con la que más aprendo y con la que más disfruto cada segundo que pasa sea de vacaciones en un paraíso o tirados en el sillón un sábado a la tarde”.

Flor Jazmín y Carlos, el perro de Nico Occhiato (Captura: Instagram @nicoocchiato)

La publicación no pasó desapercibida y no tardó en hacerse viral (Captura: Instagram @nicoocchiato)

A modo de cierre, reiteró todo su amor por Florencia, ya que le mencionó: “Te mereces ser la mujer más feliz de esta tierra, porque le regalas felicidad a todo el que te rodea y eso te hace muy mágica y especial para todo el que te tiene cerca. Te amo, me encantas, te admiro cada día más y mi sueño es que seamos equipo para toda la vida”.

Las reacciones de los usuarios a la especial dedicatoria

Cómo era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida y alcanzó más de 400 mil “me gustas” y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes quedaron realmente sorprendidos por tremenda declaración de amor. De todas formas, el comentario que más resonó fue el de la bailarina, quien no tardó en contestar el emotivo mensaje: “JAJAJAJAJAJA cómo vas a subir ese último video jajajajajajajajajaj. Te amo tanto mi amor, quiero que pasemos toda la vida juntos, con eso te digo todo”.

“Las dedicatorias que queremos leer las girls enamoradas”, “LLORÉ. SIGO CREYENDO EN EL AMOR”, “Fuaaaa Nico, unas ganas de enamorarme me diste”, “La Occhiato enamorada es mi prefe”, “Por favor Nicolás, no podés subir esto, los amo, mi pareja favorita”, fueron algunas de las reacciones más destacadas entre los internautas.

