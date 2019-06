Nicole Neumann citó a Ronald Reagan para defender su postura contra el aborto

La modelo y panelista milita en contra de la despenalización. Fuente: Archivo

11 de junio de 2019 • 11:53

A partir del discurso de Carla Peterson en los Premios Martín Fierro, se reactivó en la farándula el debate sobre la legalización del aborto.

Mientras que una gran parte de las celebridades se ha demostrado a favor, Amalia Granata y Nicole Neumann son las dos figuras con más visibilidad que militan en contra.

"Para vos feminista agresiva que quiere discutir mi inteligencia, frase de un ex Presidente (no de mi autoría)", escribió la modelo en Twitter junto a una imagen que citaba a Ronald Reagan: "I've noticed that everyone who is for abortion is already born".

La frase es la misma que Neumann había compartido días atrás traducida ("El aborto es un derecho defendido por gente que ya nació") y por la que fue cuestionada por gran cantidad de usuarios de la red social.

En el siguiente mensaje, Nicole volvió a compartir ambas imágenes. "¿Van a discutir también la inteligencia de este señor? Se llama Ronald Reagan. Googleen", concluyó. Rápidamente no tardaron en llegar los mensajes en su contra, incluyendo gran cantidad de memes.