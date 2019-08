Crédito: Instagram

5 de agosto de 2019 • 11:47

Nicole Neumann y Jorge Rial se cruzaron con mensajes fuertes. El enfrentamiento empezó cuando durante el aire de Intrusos, Rial señaló que no convocaría a la modelo para sumarse a su panel porque ella no podría aportar contenido a su programa.

"Yo soy sincero, todo bien con ella, pero no. La podés contratar en función de sus temas, pero cuando no tiene temas, ¿qué hacés?", dijo el conductor. El comentario de Rial surgió a partir de la incorporación de Neumann al magazine matutino Nosotros a la mañana.

El cruce continuó cuando la modelo le dio "Me gusta" a un mensaje de Twitter que elogiaba su performance como panelista en canal 13. "Qué linda verla a @nikitaneumann tan alegre, desenvuelta, haciendo chistes. Así no dicen, como el pel... de Rial que no sirve más que como modelo. Bravo Nicole sos hermosa y te re banco.", sostenía el tuit.

Su "Me gusta" fue interpretado como una respuesta al conductor y la modelo eligió Twitter para dar respuesta a las repercusiones que generó. "No doy 'like' a ningún insulto, doy 'like' a los contextos, a la gente que sin saber nada, al menos lo entendió todo. A la 'idea', ¿ok? Buenas noches, ¡sigan suponiendo, inventando y metiendo chimichurri a la vida de la gente que ni conocen! Yo, me voy a seguir viviendo mi vida", tuiteó.

De nuevo desde su programa de televisión, el conductor levantó el tono de la discusión y llamó "zorra" a la modelo: "Nicole es zorra. Es zorrita. Porque ella habla de tibieza, pero yo la veo con todo cuando la descongelan, como cuando dejás abierta la heladera. El otro día retuiteó algo en donde a mí me trataban de pel., o algo así. O le puso 'Me gusta'. Digo, si alguien tiene opinión, lo dice. Eso de ir por atrás y hacer las cosas es de zorrita".

Neumann no quiso dejar al conductor con la última palabra y volvió a responder desde sus redes sociales, acusando a Rial de ser misógino: "Para los que solo leen lo que les conviene, para, obvio, seguir tirando mierda. ¡¡Acá va otra vez!! Igual, para la misoginia y mala vibra, no hay cura, creo...#caballerosenace"