Nicole Neumann mostró su casa y las redes enloquecieron por una sorpresiva foto

Una fanática de la actual pareja de Fabián Cubero, Micaela Viciconte, detectó algo en el adelanto del programa Divina Comedia Crédito: Telefé

La modelo Nicole Neumann participó en el nuevo programa de Telefé, Divina Comida y durante el recorrido por su hogar se pudo ver una foto de su ex marido Fabián Cubero. La pareja, que tiene tres hijas, tuvo una conflictiva separación en 2017 y este detalle llamó la atención de muchos.

La encargada de viralizar la foto fue una fanática de Mica Viciconte, actual novia de Cubero quien está muy enfrentada a Nicole. Sin perder tiempo, el periodista Ángel de Brito compartió la captura del avance en su cuenta de Twitter.

Hace un tiempo, Nicole había declarado que sus hijas le habían pedido que dejase las fotos con Fabián en su casa. No se sabe si ese puede llegar a ser el motivo real, pero lo que queda en claro es que la relación está mejor que hace un tiempo.

Hace un par de meses, Neumann aseguró que la relación entre ellos estaba mucho mejor, pero al parecer para el futbolista no sería así. "No, la verdad que no, para el afuera por ahí sí pero internamente no. No estamos mejor, sigue todo igual", remarcó.