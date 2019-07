Nicole Neumann reveló qué le contaron sus hijas sobre Mica Viciconte

Nicole Neumann habló con sus hijas por las versiones de maltrato por parte de Mica Viciconte Crédito: Captura de TV

29 de julio de 2019 • 12:11

Luego de que la semana pasada se difundieran rumores de supuestos maltratos por parte de Mica Viciconte a las hijas que su pareja, Fabián Cubero, tuvo con Nicole Neumann, la modelo habló con las pequeñas para obtener su versión de los hechos.

"¿Cuánto hay de verdad en eso que cuenta la supuesta vecina de Mica Viciconte?", le preguntaron a Nicole en un móvil con Los Ángeles de la Mañana (El Trece). "Aparentemente, es mentira. Y esperemos que así sea", sostuvo Nicole.

"Hablé con mis hijas (Indiana, Allegra y Sienna). Y hasta que no aparezcan audios o videos, bueno. -dijo-. Era fin de semana, me llegó ese mensaje y se me congeló el alma y el corazón. Directo lo hablé con mis hijas, y ellas desmienten esta situación".

Además, Nicole afirmó que no conoce a la supuesta vecina de Viciconte que le había acercado las versiones de malos tratos al periodista Ángel de Brito a través de sus redes sociales. "No tengo ni idea de quién es", aseguró.