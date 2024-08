Nicole Neumann se cansó de recibir críticas por la crianza de su bebé y lanzó un descargo contundente

Escuchar

Hace dos meses, Nicole Neumann sumó a un nuevo integrante a su familia. El 18 de junio nació Cruz, su cuarto hijo y el primero junto a su marido, Manuel Urcera. La modelo está feliz con el bebé y no duda en registrar el minuto a minuto de su día a día con él. Sin embargo, varias veces sufrió fuertes cuestionamientos en las redes sociales a partir de las decisiones que tomó respecto al recién nacido. Esto justamente volvió a ocurrir en las últimas horas y ella salió a responder de frente y sin vueltas.

El 18 de agosto, Neumann y Urcera celebrarán los dos meses de su bebé. Desde que nació, Cruz está rodeado de amor, no solo de sus padres, sino también de sus hermanas mayores: Indiana (15), Allegra (13) y Sienna (10), fruto de la relación de la modelo y Fabián Cubero. Las tres ya tienen experiencia con bebés, puesto que se parte de su padre y Micaela Viciconte, tienen un hermanito menor, Luca, de 2 años.

Familia de seis: Nicole Neumann, Sienna, Manu Urcera, Allegra, Indiana y Cruz (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

Desde el nacimiento de su hijo, Nicole hizo partícipes a sus seguidores de su día a día y les mostró desde la ropa que le eligió hasta sus primeras salidas y momentos en familia. Sin embargo, la realidad es que varias veces la cuestionaron por algunas de sus decisiones, como la de haberse maquillado en la clínica antes de recibir el alta. No obstante, en las últimas horas y a partir de mensajes que recibió en redes sociales, respondió a las críticas sobre su rol de madre y fue tajante.

“Obviamente, la gente lógica y la gente que no está en las redes para estar juzgando y criticando a otras mujeres entienden que cuando yo hago un video lo hago literal en 15 o 20 minutos. Me apuro porque quiero estar con mi bebé, que es lo que hago desde que nació. Estoy encerrada con él porque no quiero que tome frío, no quiero llevarlo a ningún lado hasta que tenga las vacunas”, expresó Neumann en un video que grabó en su auto.

Neumann hizo un fuerte descargo a través de sus redes sociales (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

Según dio a entender, las críticas referidas a su rol de madre habrían llegado a partir de algún posteo que hizo en sus stories de Instagram. Lejos de pasarlas por alto, respondió: “Bueno, es obvio, y la verdad me siento medio naba acá teniendo que aclararlo... está con el papá, los bebés tienen papá también y les encanta y está bueno darles el lugar de paternar. No es porque le estaba cambiando el pañal e hizo ‘gua’ la mamá tiene que salir corriendo, para nada, es su forma de comunicarse, la de los bebitos. No estaba pasando hambre, frío, nada”.

En este sentido, pareció advertir que algunos la cuestionaron por no haber estado todo el tiempo con su hijo. Ella no dudó en expresarse al respecto y de paso destacó cómo se reparten las tareas con Manu Urcera.“Quédense tranquilas ciberarpías. Les mando un beso enorme”, cerró Nicole Neumann.

Nicole Neumann hizo una sesión de fotos con su bebé y fue duramente cuestionada por un detalle

En los últimos dos meses, la jurado de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) recibió varias críticas de parte de los usuarios de las redes sociales. Hace unas semanas publicó en su feed de Instagram un book de fotos que hizo en su casa con su bebé en brazos. Mientras ella lució un look total black, el bebé llevó un conjunto color gris. “Aproveché que trabajé un poquito en casa y me saque unas fotitos con Cruz. ¡Qué difícil es que las mamás tengamos lindas fotos con nuestros bebés!¿Les pasa? Siempre somos las ‘fotógrafas’”, comentó.

Neumann fue cuestionada por no mostrar la cara de su bebé (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

Más allá de las dulces imágenes, muchos usuarios la cuestionaron con dureza por haber cubierto el rostro de su bebé con el emoji de un osito. “Si le tapás la carita mejor sacate fotos sin el bebé y evitás eso”; “Ni Messi le tapó la cara a los hijos y es Messi” y “¿Para qué esas fotos? La verdad no le encuentro una explicación. ¿Qué mostrás? Te mostrás vos. Bueno, mostrate sola. Así me parece una incongruencia. Una ridiculez total”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe mencionar que desde el primer momento, Neumann tomó la decisión de tapar la cara de su hijo con un emoji o lo fotografía de espaldas para proteger su privacidad.

