Nicole Neumann: "Si entran a mi casa y tengo un arma, la uso"

12 de julio de 2019 • 11:10

En Nosotros a la mañana (eltrece) dialogaron sobre la portación de armas en la Argentina, a partir del robo a una panadería en Lomas de Zamora. Un delincuente ingresó al local con un arma y, mientras un cliente forcejeaba con él, un empleado fue a buscar un arma que guardaba detrás del mostrador.

Sandra Borghi le consultó a sus compañeros de panel quién se animaría a manipular un arma, suponiendo que todos dirían que no. Sin embargo, Nicole Neumann sorprendió al equipo del magazine. "Yo sí me animo, obvio. Vivo sola con mis hijas. Si me entran a mi casa y tengo un arma, la uso", dijo la modelo.

"Fui un tiempo a aprender a tirar en el tiro federal, por seguridad", reveló Neumann y recordó que en 2010 sufrió un robo en su casa de Quilmes que la llevó a querer saber cómo utilizar un arma.

Pollo Álvarez, el conductor del programa, le consultó si desde entonces tiene portación de armas. "Prefiero no hablar del tema", concluyó la modelo.