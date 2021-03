Nicole Neumman reveló cómo su madre la sacó de una situación de acoso cuando tenía 12 años

Nicole Neumman, la flamante conductora de Santo sábado (América) junto al Pelado López, participó de una entrevista con Alejandro Fantino en la que contó detalles de su vida y sus comienzos en el modelaje.

“Empecé a los 12 como modelo, pero en realidad desde los 4/5 años ya había empezado a hacer comerciales, de muñecas, de autos”, contó sobre sus inicios profesionales. Al ser consultada por la polémica que generó su comienzo a tan corta edad, reveló: “Me llegaba porque yo iba con mi mamá a los programas, y como era tan chica, no me hablaban a mí, porque en ese momento era diferente, hoy quizás una chica de 12 se desenvuelve diferente. Pero yo estaba sentada al lado y escuchaba”.

En esa línea, se refirió a su primera tapa de revistas. “Esa fue la que me catapultó, fue la que causó todo el escozor de si estaba bien que trabajara de tan chica, que los ratones, toda esta controversia”. Y desarrolló: “La sociedad lo aceptó, me contrataban y después yo quería trabajar. O sea, yo no lo vivía ni como un trabajo, pero yo lo quería hacer, a mí me divertía. Mi mamá incluso me quiso frenar porque no era normal. Pero como buena escorpiana cabeza dura en un momento le hinché tanto que me dijo ´bueno, está bien´”. “En ese momento, Dotto me recibió y dijo ´bueno, que vaya haciendo unas fotitos con este fotógrafo´ y la fotito era esa”, dijo en referencia a la publicación.

Por último, confesó si vivió alguna situación de acoso. “Jamás la pasé mal, porque mi mamá se daba más cuenta que yo, estaba muy encima mío. Me pasó con un fotógrafo que venía con un cachorrito y yo, claro fascinada, después me empezó a invitar a pasear en moto y obviamente mi mamá en la primera de cambio le dijo ´escucháme, ¿qué estás haciendo?, tiene 12 años la chica´. Más de grande, sí, pero yo sé decir que no. Tengo mis límites”.

