Noelia Marzol cruzó a quienes la critican por trabajar embarazada: “No tenés que volverte una ameba”

Junto al futbolista Ramiro Arias (28), Noelia Marzol (34) transita el cuarto mes de embarazo y se siente más plena que nunca. Desde las redes sociales, la miembro del elenco de Sex, viví tu experiencia les respondió con dureza a quienes la critican por continuar bailando durante la dulce espera.

Dos meses antes del final de 2020, Noelia Marzol dio a conocer que estaba embarazada de 10 semanas. Ahora, ya en el cuarto mes de embarazo, resaltó que la actividad que desarrolla la hace con el consenso de su médico y que la maternidad no la limita para hacer lo que quiere.

“Todavía hay gente que me critica. La mujer no se tiene que convertir en una ameba para cuidar su embarazo, salvo que la indicación médica sea que es un embarazo de riesgo”, sostuvo Marzol en una entrevista con el programa Por Si las Moscas (Once Diez).

Desde sus redes sociales, principalmente en Instagram, Marzol comparte contenido de todo tipo: el backstage de su papel en la obra de José María Muscari, de su intimidad junto a Arias y de cómo vive su embarazo. A raíz de esas publicaciones recibe comentarios de todo tipo: de los buenos y de los otros. “Todavía hay gente que me critica por mostrar mi cuerpo estando embarazada, pero también recibo mucha buena onda y aprendemos que la maternidad es compatible con el trabajo, el estudio y muchas cosas que tienen que ver con la vida de la mujer. Me criticaban porque sigo bailando, pero todo eso está aprobado por mi médico. Y la realidad es que está mal culpar siempre a las madres por las pérdidas de los bebés, que además por lo general suelen ser errores genéticos por cuestiones de padre y madre, no errores de la mujer”, añadió.

Lejos de hacer caso a lo que le dicen algunos seguidores maliciosos, Marzol sostuvo que planea seguir con su trabajo en la medida que el embarazo se lo permita: “Lo ideal sería seguir trabajando los nueves meses, acomodando las coreografías a lo que me diga el médico y a lo que me permita la panza. Si no seguiré haciendo hasta donde se pueda”.

En otro pasaje de la entrevista, Marzol desterró el tabú que ronda sobre la sexualidad y el embarazo. La bailarina sostuvo que lejos de ser dos temas contrapuestos, se trata de cuestiones que se complementan “Hay una presión fuerte sobre ser madre, y todo lo que se supone que dejás de ser al ser madre. Y la verdad es que no te convertís en una sola cosa. Podés seguir siendo sexy, podés seguir teniendo deseo sexual, seguís siendo mujer y te pasa de todo”, indicó.

Con mucho humor, y sin escatimar en detalles, Marzol explicó que cambios trajo aparejado el embarazo. “Es verdad que me cambió el cuerpo, no me entran las tangas. Pero entiendo que es un período de tiempo en que el cuerpo se amolda a algo nuevo. No permitirse engordar un gramo es ilógico. Pero por suerte me ayuda mi pareja que no para de repetirme lo linda que estoy y que le encantan mis nuevas curvas. Y que al público no le importa si tengo más celulitis, estrías o lo que sea”, concluyó.

