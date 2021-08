Nora Cárpena tiene reemplazo para Brujas

El domingo 1 de agosto, a pesar del fuerte dolor que sentía en una de sus piernas a raíz de una lesión que le provocó un accidente doméstico, Nora Cárpena decidió subirse a las tablas para hacer Brujas en el Multiteatro, como lo hace de miércoles a domingo. Pero como sus médicos le aconsejaron que hiciera reposo y que evitara pasar mucho tiempo de pie, lo hizo en silla de ruedas.

Horas antes a la función, en diálogo con Radio Rivadavia, el productor Carlos Rottemberg contó que había acompañado a Cárpena al médico. “La fui a buscar hace un rato al Sanatorio La Trinidad. Está bien, pero tiene un problema concreto de no poder trasladarse por sus propios medios. La única manera de hacer la función de Brujas de esta noche será en silla de ruedas. No tiene posibilidad alguna de caminar”, relató.

Por su parte, tras la función, Nora habló con habló LA NACION y explicó que sufrió una caída. “Tuve bastantes cosas que hacer el sábado. Cuando terminé la segunda función de Brujas subí la escalera del teatro rápido y cuando llegué arriba me dio como un golpe, como si me hubieran dado un hachazo detrás de la rodilla. Sentí un dolor terrible y, a partir de ahí, no pude apoyar más el pie derecho”, dijo.

Pero más allá de su gran hazaña, luego de realizar una función de lo más atípica, la actriz regresó a su casa dispuesta a seguir los consejos de sus médicos. Hará reposo estricto por tres días, motivo por el que será reemplazada en próximas funciones y se ausentará de las grabaciones de La 1-5/18, ficción de Polka que está grabando desde mediados de abril.

Según pudo confirmar LA NACION, la actriz Linda Peretz será su reemplazo, y ella misma se encargó de dar la noticia en las redes.

“Me llamó Nora Cárpena para contarme que tiene indicación de reposo. El domingo como gran profesional hizo Brujas en silla de ruedas, pero el médico le indicó hoy no salir de su casa. Me pidió que la cubra. Aunque sea con el libro en la mano colaboraré con una amiga de años”, dijo Peretz.

La última actuación teatral de Peretz había sido en la histórica obra No seré feliz, pero tengo marido. Movilizada con su regreso al escenario, se siente motivada para futuros proyectos. Otro dato no menor es que fue Linda quien, allá por 1990, sugirió ponerle ese nombre a la obra Brujas, que está cumpliendo 30 años. Su título original era Entre mujeres.

