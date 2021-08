Notorious B.I.G. vs. The xx

Todos recordamos aquel momento glorioso de la historia de la televisión argentina cuando Pappo dijo lo que muchos pensaban pero no se animaban a decir. Cuatro palabras, cuatro. Cuatro palabras y dejó sentado uno de los argumentos más recurridos a la hora de sentar posición en este debate eterno. (Pueden leer mi opinión entrelíneas aunque prefiero, en este caso, ser políticamente correcta y decir: mientras que haya coexistencia pacífica, que cada uno haga lo suyo y ya; fin de la discusión.)

La cuestión es que hoy vamos a escuchar el "trabajo" que hizo el DJ Wait What; un mash-up explícito y bastante "digno" del disco de The xx -habrán escuchado a los inglesitos que fueron revelación del año pasado con su álbum debut, si no: pásense por acá- con las grabaciones del difunto rapero Notorious B.I.G. en lo que fue una suerte de homenaje por cumplirse 13 años del lanzamiento de su segundo disco, Life After Death o sea: random. Así, por ejemplo, el tema "VCR" de los primeros fue mezclado con "Juicy" del segundo en "Juicy-r", etc. Les dejo dos muestras para que venzan el prejuicio. O no...

"Islands" y "Sky´s is the Limit" en "Islands is the Limit", motherf*ckers:

Y “Heart Skipped a Beat” y “Once More Chance” en “One More Chanche for a Heart to Skip a Beat”:

