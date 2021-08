Omar Rodríguez López Quartet - Sepulcros de miel

Archivo

-Omar Rodríguez López -John Frusciante -Juan Alderete -Marcel Rodríguez López

Comprenderán por qué de esta formación no puede salir nada malo, nunca. El sólo hecho de que, mirando hacia atrás o hacia los costados, de este cuarteto se desprendan nombres como Mars Volta o Red Hot Chili Peppers y también At The Drive In, Big Sir o Ataxia, los coloca en aquella posición en la que el disentimiento no es un camino posible.

Sabemos que Omar es el multiinstrumentalista prolífico, el guitarrista talentoso y alocado, el hombre de los mil y un proyectos y, también, el novio de Ximena Sariñana, sí. Después de editar "muchos" discos entre 2009 y 2010 (perdí la cuenta, algo así como tres solistas, uno con su Group, uno con El Grupo Nuevo y otro con el Trío, en el que también canta Ximena), esta formación lo une nuevamente al ex guitarrista de los RHCP (con el que ya grabó el álbum Omar Rodriguez-Lopez & John Frusciante también durante este año), a su hermanito y al gran bajista de Big Sir y Mars Volta. Me marea un poco.

La cuestión es que en estos días pusieron a disposición en su web (con la posibilidad de dejar una contribución en metálico que tendrá un destino benéfico) Sepulcros de miel, un EP con ocho temas instrumentales, "experimentales", re locos, con alta dosis de sintes y efectos psicodélicos. Escuchen uno y opinen.

“Part II”

