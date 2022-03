Orgía de canciones

They just gave me the number when I was young Resulta ser que un día como hoy, un 13 de mayo a las 13 horas con 13 minutos, Trautman, o sea quien les habla, llegaba por primera vez (del Segundo Advenimiento hoy no hablaremos) al mundo. Trece de mayo a las trece trece: las probabilidades de que el número, la cifra de la yeta, la mala suerte y la desgracia, definiera el resto de su existencia eran las más altas, y así fue. Una suerte de obsesión, a la que posteriormente llamaría “triscadecafilia” por oposición a la triscadecafobia padecida por muchas culturas supersticiosas, regiría cada momento, y la conduciría hasta los límites impensados de una búsqueda frenética, ridícula e insana que luego intentaría ser relativizada ante la necesidad de no caer en la enfermedad mental o la internación.

Pero cada 13 de mayo, con cada aniversario, la cifra regresa inevitablemente y se impone como símbolo de la también ineludible y fatal y acelerada carrera hacia la muerte. Porque sí, es duro decirlo: cada año que pasa es un año más pero también es un año menos y (a esta altura) el reloj de la degradación empieza a ejercer presión. Pero, claro, la humanidad ya se encargó de hacer el esfuerzo para que el día de la celebración del nacimiento sea precisamente eso, un día regido por la algarabía del festejo y no por la depresión intrínseca a la conciencia de la inexorabilidad del envejecimiento.

Por eso hoy, y porque es mi fiesta y lloro si quiero, carajo, un Random Triscadecafílico como pocos, un Top Ten de "canciones con 13" (no confundir "Thirteen" con "Thirteen" ni "Thirteen"; y no valían bandas triscadecafílicas como 13th Floor Elevators ni álbumes como 13 de Blur). Una selección absolutamente random, en un orden aún más random y con presencias random extremas y hasta casi inexplicables.

1- "Number 13 Baby" – Pixies

2- "The 13th" – The Cure

3- "Thirteen" – Big Star

4- "Thirteen" – Johnny Cash (escrita por Glen Danzig)

5- "13 días" – Manu Chao

6- "Friday XIII" – Deer Tick

7- "Vendredi 13" – Django Reinhardt

8- "13 de Maio" – Caetano Veloso

9- "Thirteen" – Ben Kweller

10- "Thirteen" – Garbage

(es cover de la de Big Star pero por Shirley Manson)