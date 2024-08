Oriana Sabatini compartió una romántica foto con Paulo Dybala para celebrar su primer aniversario de casados

Escuchar

El 20 de julio, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en los protagonistas de la boda del año. La artista y el futbolista dieron el sí y lo celebraron con una lujosa fiesta en El Dok, ubicado en Exaltación de la Cruz. Con intención de conmemorar el primer mes de casados, la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini realizó una romántica publicación.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casaron el 20 de julio (Foto: Instagram @paulodybala)

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 6.7 millones de seguidores, publicó una storie donde se la ve vestida de blanco y besando a su marido tras pasar por el altar. “Feliz primer mes, maridito”, escribió sobre el posteo junto a un emoji de una cara con ojos de corazón y otra emocionada.

La foto que publicó Oriana Sabatini por su mes de casada con Paulo Dybala (Foto: Instagram/@Orianasabatini)

Por su parte, el delantero de la Roma utilizó también su perfil, cuenta en la que tiene 58 millones de seguidores, y compartió una romántica postal de aquella noche soñada: los dos bailando abrazados en medio del salón de fiestas. “Un mes”, expresó sobre la instantánea.

La historia de amor entre la actriz y el joven de 30 años comenzó en 2018 y, pese a que al principio fue a la distancia, ella decidió instalarse en Turín, Italia, donde él se desempeñaba como futbolista. Sin saberlo, terminaron planificando una vida juntos y el 31 de octubre del año pasado él se arrodilló ante ella en la Fontana Di Trevi para pedirle que sea su esposa. Aquella noche, estuvieron acompañados de Leandro Paredes y su esposa, Camila Galante, cómplices de la propuesta que les cambiaría la vida.

La foto que publicó Paulo Dybala por el mes de casado con Oriana Sabatini (Foto: Instagram/@paulodybala)

“Para siempre”, fue la frase que utilizó la cantante para anunciar su compromiso en las redes sociales. En la imagen se la vio recostado sobre la cama, extendiendo su mano izquierda y mostraron la costosa alianza. Horas más tarde, publicó el reel del momento en el que Dybala le pidió casamiento. “El otro día el amor de mi vida me pidió casamiento y le dije que sí, soy la más feliz del mundo”, expresó.

Oriana Sabatini y una confesión que levantó sospechas

Desde hace algunas semanas, Oriana dedica gran parte de su tiempo a su pódcast, A donde vamos cuando soñamos, un programa destinado a hacer entrevistas con especialistas. En las últimas horas, habló con la sexóloga clínica y psicóloga Cecilia Ce y contó que dejó de tomar las pastillas anticonceptivas, algo que generó sospechas entre sus seguidores ante la posibilidad de que sea madre pronto.

“Me sentía medio rara, probé dejarlos porque estaba mal. Lo hice y fue como si me hubieran levantado un velo negro de la cara. No sé si fue algo mental, personal, pero realmente sentí una diferencia muy grande, fue porque me animé a probar”, comenzó diciendo.

Y cerró: “Pero ahora porque no me molestaría que pase lo que tenga que pasar, pero el día de mañana, si no quiero, no voy a volver a tomar anticonceptivos”.

Paulo Dybala reconoció que desea experimentar la paternidad (Foto: Captura de video / YouTube)

Pero esta no es la primera vez que habla sobre la maternidad. En otro de los capítulos, Oriana invitó a quien en ese momento era su prometido, quien en un momento expresó que tenía “mucha curiosidad” por saber cómo era ser padre.

“Va a ser increíble. Te lo digo yo. Nadie sabe cómo ser padre”, agregó Oriana. “Tengo curiosidad porque me gustaría mucho ser padre. Siempre quise ser padre. Y nada. Siento que es un buen momento”, le contestó el jugador. Tras un breve silencio, la cantante lanzó: “Bueno. A cumplir sueños”.

LA NACION