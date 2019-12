Oriana Sabatini y Paulo Dybala lanzaron su misterioso proyecto en conjunto

Oriana y Paulo estrenaron Tik Tok cantando por primera vez juntos.

"Se viene algo bueno", fue lo primero que escribió enigmáticamente Paulo Dybala en una historia de Instagram. Horas más tarde, Oriana Sabatini reveló que se trata del nuevo canal que abrieron como pareja.

Con una faceta musical, los tortolitos instalados en Italia compartieron su primer video a dúo. Para sorpresa de algunos, Paulo se mostró concentradísimo tocando el piano. Mientras que Ori, continuando con su carrera, entonó unas estrofas del nuevo tema del momento: Tusa de Karol G.

Con looks casuales, los jóvenes llegaron a Tik Tok para mostrar un costado desconocido por muchos de sus seguidores. Al parecer, la red elegida por sobre todo lo centennials conquistó a la cantante y al jugador.

Sin intención de quedar fuera de la moda, ya compartieron tres videos entre los cuales uno se destaca ella haciendo un estilo playback y seduciendo a la cámara. "We the first" es el nombre que eligieron para la cuenta y ya recolectaron casi 32 mil Seguidores y más de 187 mil me gusta.