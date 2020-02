Oscar 2020: ¿Qué contienen las bolsas de regalo para los nominados?

Crédito: Agencias

El domingo 9 de febrero se llevará a cabo la ceremonia más esperada por los cinéfilos: la 92° entrega de los premios Oscar, con figuras del mundo del espectáculo caminando por la alfombra roja como Joaquin Phoenix, por su gran papel en la película en Guasón, y Laura Dern, nominada a mejor actriz de reparto por su actuación en Historia de un matrimonio.

Sin embargo, la lista de ganadores no será la única intriga de la noche. Una de las tradiciones que se mantiene hace años es la entrega de la misteriosa bolsa de regalo, con un abanico de excentricidades dentro de ella, tanto para los que ganen en sus respectivas ternas como para los que no obtengan la estatuilla dorada, ya que el concepto que rige en este evento es: "Everyone Wins" ("todos ganan").

La empresa de marketing, Distinctive Assets, está a cargo de este aspecto de la ceremonia desde hace 20 años, y se especula con que uno de los mayores regalos sea un viaje en crucero por 12 días, valuado en US$ 78.190.

Hay más de 70 experiencias diseñadas solo para los actores nominados en las categorías a mejor actriz/mejor actor, mejor actriz de reparto/mejor actor de reparto y mejor directora/director. Desde pestañas falsas, clases con una personal trainer de celebridades muy requerida en el ambiente y una estadía de dos días en el Resort Auberge.

TNT en español y TNT Series en su idioma original transmitirá la 92° entrega de los Oscar en vivo y en directo a partir de las 20.30, con las entrevistas desde la alfombra roja a cargo de la misma dupla que estuvo en los Globos de Oro: Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky. Posteriormente, se dará paso a la ceremonia de premiación, a las 22. Asimismo, la transmisión estará disponible por streaming en vivo por la aplicación TNT Go.

Las 9 nominadas. Las películas que compiten por el preciado galardón al mejor largometraje son Había una vez...en Hollywood, El irlandés, Parasite, 1917, Historia de un matrimonio, Jojo Rabbit, Guasón, Mujercitas y Contra lo imposible. ¿La más nominada? El film de Todd Phillips protagonizado por Joaquin Phoenix. ¿La pelea? Un mano a mano entre Parasite y 1917, si tenemos en cuenta los premios precursores.