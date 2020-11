Osvaldo Laport reveló cuál era su apodo de niño

Luego que Jey Mammon revelara el nombre completo de Osvaldo Laport, el actor contó el apodo que le puso su padre Fuente: Archivo

Osvaldo Laport fue el invitado de este jueves en Estelita en Casa (América TV), programa que conduce de lunes a viernes Jey Mammon. Con el humor que lo caracteriza, habló de todo y hasta se animó a contar detalles desconocidos de su infancia.

Estelita le recordó su nombre completo, "Rubens Osvaldo Jesús Udaquiola Laport" y el actor la corrigió "Udaquiola, Estelita y faltó el apodo, cómo me decían cuando era chico". "¿Cómo te decían?", le consultó la conductora. "Porota", y estallaron de risa al instante. "Corte ya está. Chau hasta mañana. gracias", agregó la anfitriona.

"Porota era un apodo que me puso mi viejo y evidentemente era de afecto, de cariño, que se yo, vaya a saber después quedó ahí. Al miembro masculino en Uruguay le dicen poroto", siguió relatando Laport ya en un clima de risas e ironías por parte de Jey.

Osvaldo Laport fue sobreseído en la causa de violencia verbal en un restaurante

Osvaldo Laport fue sobreseído en la causa de violencia verbal ocurrida en un restaurante de San Luis. El hecho sucedió en septiembre de 2019, el actor fue acusado por la dueña de un local gastronómico de no querer pagar la cuenta de lo consumido y de ser violento. A más de un año de los hechos, el actor reflexionó sobre lo sucedido: "No sé qué pasó honestamente. Hasta he llegado a pensar que todo estaba armado para buscar prensa", dijo en Intrusos (América TV).

Y agregó: "Más allá de la gran tristeza y dolor personal, fue muy fea también la exposición pública a nivel nacional e internacional, sobre todo por mi vínculo con Acnur, una organización que se ocupa de los refugiados en todo el mundo y a la que acompaño hace 16 años. Fue un episodio traumático. Hay almas oscuras en la viña del señor".