El jugador de Banfield escribió unos versos de un tema de Sabina y estallaron las especulaciones sobre su reconciliación Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

4 de junio de 2020

Ya es un hecho conocido que Jimena Barón está cumpliendo con la cuarentena en la casa de su ex junto con Morrison, el hijo de los dos. Junto con las decenas de historias que la cantante publica en su Instagram que muestran la atracción que parece existir todavía en la pareja , ahora Daniel Osvaldo se la jugó con la letra de una canción que pareciera dedicada a ella .

Los indicios del regreso del amor son varios : Barón aseguró que pasó uno de los mejores cumpleaños de su vida en la casa del jugador de Banfield; en algunos videos la actriz no disimula a la hora de admirar el torso del padre de su hijo; en un vivo de Instagram dijo que ya no le quedan excusas para no tener relaciones con Osvaldo y la foto desnuda que Jimena publicó desde el baño de la casa de Banfield.

La convivencia también parece haber puesto romántico al futbolista, que en las últimas horas compartió en Instagram la letra de una canción de Sabina - Siete crisantemos - que se refiere al amor recuperado: "Lo bueno de los años es que curan las heridas, lo malo de los besos es que crean adicción" . Las especulaciones acerca de la dedicatoria dan por sentada la reconciliación entre el deportista y la creadora de La Cobra .

La captura de la historia que Osvaldo publicó en IG y que se suma a los múltiples indicios de un regreso del amor Crédito: Captura Instagram Daniel Osvaldo