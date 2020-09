El pastelero criticó a su compañero de jurado en el programa de ayer del concurso de cocina porque "no le gusta" la menta Crédito: eltrece

En el reality de cocina de las tardes de eltrece, conducido por Carina Zampini, los jurados Felicitas Pizarro, Christian Petersen y Mauricio Asta muestran sus preferencias en cuanto a sabores y técnicas. Uno de ellos, Petersen, suele aclarar con bastante énfasis que ciertos ingredientes no le gustan, y el programa de ayer de El gran premio de la cocina no fue la excepción para esta costumbre del jurado.

El chef remarcó que una de las participantes "fue clásica" porque utilizó menta por arriba de una tarta. Asta, que es pastelero, lo cruzó sin reparos: "Me quedé pensando y me salió. ¿Qué problema tenés con la menta?". Petersen le respondió serio: "No tengo ningún problema, decorar yo lo hago un montón en los eventos, es una cosa un poquito demodé, tanta menta en tantas cosas, muy clásico, no dije nada de la menta. La menta chiffonade no me gusta".

Christian Petersen explicó por qué no le gusta la menta y aprovechó para "pegarle un palito" a su compañero de jurado, Mauricio Asta Crédito: eltrece

Entonces el pastelero se mostró indignado con los dichos del chef especialista en carnes asadas: "Otra cosa que no le gusta". Petersen explicó que son "muy fuertes los sabores". Asta le dio la razón: "La menta es muy invasiva". Según el chef, el problema es que esta hierba en la Argentina es "muy fuerte" y "medio ácida". Y agregó que no es "como la menta de otros lados".

A continuación, se pudo notar cierto hartazgo de Asta con las preferencias de su compañero de jurado: "Pero conociendo los ingredientes podés poner la cantidad necesaria para que saborice lo necesario, no pongamos la menta en el mismo lugar que la cebolla". En ese sentido Petersen suele decir en el programa que no le gusta la cebolla cruda en los platos.

Luego, el chef le "tiró un palito" a Asta sobre sus consejos de pastelería a los participantes: "Bueno mi amor, acabaste de darle un consejo a Natasha de que ponga avellanas a la tarta de ananá, y es pura avellana y nada de ananá".

El jurado le respondió irónico: "Me encanta que me digas mi amor". Zampini interrumpió para cortar con el tema, pero tuvo un furcio: "Con ese pensamiento cerramos el comentario de Mauricio Masta". El pastelero dijo en broma: "Mauricio basta".