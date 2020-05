Duggan cuestionó la actitud de Lanata. "Es increíble estar llorando por un sueldo multimillonario", disparó Fuente: Archivo

8 de mayo de 2020 • 15:42

Pablo Duggan criticó en duros términos a Jorge Lanata luego de que el periodista de PPT se quejara porque Canal 13 le estaba pagando el 50 % del sueldo que le abonaba en 2019 . "Es obsceno que esté llorando por un sueldo multimillonario", afirmó el conductor del programa Buenos Vecinos por Radio 10.

"Es increíble estar llorando por un sueldo multimillonario, cuando hay tantos argentinos que están pasándola mal", arremetió esta mañana el reemplazante de Baby Etchecopar en el segmento horario de la segunda mañana.

"De verdad que es obsceno lo que hizo Lanata de quejarse de su sueldo multimillonario cuando hay tanta gente pasándola mal, la verdad que es una vergüenza", insistió.

Según pudo saber LA NACION , fuentes cercanas a Lanata confirmaron que hay diferencias importantes entre lo que ofrece El Trece y lo que el periodista considera adecuado para salir al aire."No lo puedo contar pero para que te des una idea, el canal nos está pagando la mitad que el año pasado", había dicho el conductor de Lanata Sin Filtro por radio Mitre.

"Y ni damos los montos, yo más o menos sé el monto, la gente se recontra calentaría porque aún ganando la mitad, sigue cobrando un sueldo multimillonario. No vamos a contarle el bolsillo a nadie, pero esto lo contó Lanata, así que no nos estamos metiendo en nada que no nos hayan contado", se cubrió Duggan.

"Si le hubiesen ofrecido dos pesos con cincuenta podría decir algo, pero no le ofrecieron eso. El cincuenta por ciento de lo que ganaba el año pasado no son dos pesos con cincuenta", aclaró, y cerró: "Hoy todo aquel que a la noche tiene un plato de comida caliente en su casa tiene que por lo menos estar ayudando con otro plato de comida a otra persona".