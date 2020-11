Pablo Echarri descartó la posibilidad de poliamor en su relación con Nancy Dupláa Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de noviembre de 2020 • 11:35

El reconocido actor Pablo Echarri fue el protagonista de la entrevista de este miércoles en Estelita en casa, programa que conduce Jey Mammon por América. Habló sin tapujos de su intimidad y aseguró que en los 20 años que lleva junto a Nancy Dupláa ya hablaron de todos los temas.

"¿El poliamor fue tema?", preguntó la conductora tras haberle ofrecido él sumarse a un trío con la pareja. Pero el actor le aclaró: "El poliamor es esto que uno puede tener una relación por fuera, ¿no?". "Tenés tu relación estable pero también tenés relaciones por fuera...", continuó analizando.

"No estoy muy de acuerdo con eso, Estelita", sentenció el actor. "No me bancaría ejercer el sexo por fuera en forma individual", afirmó. En cambió, contó que sí aceptaría compartir ese momento: "Sí me encantaría un trío, una festichola, pero compartiendo con mi esposa. Confianza de por medio de común un acuerdo".

Sin embargo, concluyó que nunca -por el momento- sumaron con Nancy un tercer protagonista amoroso.