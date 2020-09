Pachi Peña contó un divertido episodio en en el cual, junto a Pablo Granados, actuó en un cumpleaños de 15 hasta que Daniel Passarella habría pedido que se cancele el show Fuente: Archivo

Pachu Peña aprovechó una entrevista para repasar una divertida anécdota que involucra a Pablo Granados y a Daniel Passarella. Según contó el humorista, el exdirigente campeón del Mundial de 1978 argentino llegó a pedirle a la dupla de comediantes que se retiraran de una fiesta.

En plena entrevista con Juan Etchegoyen en Radio Mitre, el actor fue interrogado por situaciones incómodas o peleas que se hayan dado en el marco de su trabajo. "No me pasó de pelearme con nadie en mi carrera", respondió Peña.

Sin embargo, el Pachu Peña hizo un poco de memoria y dijo: "Por ahí, puede ser que alguna vez no le guste a alguien cosas que digo. Quizás en algún evento. Hacemos muchos eventos y la gente se divierte muchísimo pero puede haber algunos casos que no les gusta lo que haces o cuando se van. O no se ríe nadie porque no tienen humor".

En ese sentido, el exintegrante del equipo de Videomatch y Sin Codificar, relató: "Una vez nos echaron a mí y a Pablo [Granados]. Estábamos haciendo las poesías en un cumple de 15. Con Pablo escribimos de los temas que involucran a la cumpleañera", comenzó.

Así, contó que antes de aquellas fiestas, la dupla pedía a los padres datos de la cumpleañera. "Si es vaga, haragana, si está todo el día con el celular, quiénes son sus mejores amigas. Si le gusta algún actor. De eso escribimos y se ríen todos. La idea es que sean cosas que todos los sepan", amplió.

A partir de un dato que habían recibido, los actores hicieron un chiste que no causó ninguna gracia entre los invitados. "Nos pasaron un dato, yo estaba presente, te lo juro. Hicimos un chiste que al padre no le gustó y no se rió nadie", dijo Peña.

"Terminamos las poesías con Pablo y nos íbamos a cambiar para seguir la rutina. Y viene el DJ y nos dice 'ya está'. Y le decimos '¿cómo ya está? tenemos que volver a entrar'. Y nos dice: 'No, ya está. Dicen que se vayan'".

Aquel cumpleaños fue el de la hija de un dirigente de River, pero, según la intuición de Peña, la decisión de terminar el número de Pablo y Pachu fue de Passarella.

"Justo jugaba Newell's con River. Nosotros somos fanáticos de Newell's con Pablo. Le hicimos un par de chistes y no le gustó", agregó el actor. "Me parece que fue Daniel Passarella más el que nos echó que el padre de la nena".

Finalmente, aclaró que más allá de aquel episodio Peña tiene muy buena relación con Passarella. "Lo veo seguido a Daniel", explicó y agregó que "a veces está tomando café por acá y lo saludo, todo bien".