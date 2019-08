Pampita acusó de "chantas" a los hombres que intentan seducirla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de agosto de 2019 • 11:28

Luego de que Virginia Gallardo contara que un jugador de fútbol intentó conquistarla a ella y a Floppy Tesouro al mismo tiempo, en el programa de Pampita se debatió la forma en la que muchos hombres se acercan a las mujeres del círculo mediático. La conductora, además, aportó experiencias propias y se quejó de este modus operandi.

"¡Me pasó lo mismo! Un chico me mandó: 'Qué linda que estabas' y yo pensé: 'Qué lindo, qué amoroso'", contó Pampita riéndose. "Justo había una amiga con otra chica en otro lado y le llegó el mismo mensaje de la misma persona. Me dice: 'Viste tal, le acaba de mandar un mensaje donde le decía lo linda que estaba'. ¡A mí me mandó el mismo!", agregó.

La jurado del Super Bailando se extendió sobre su queja y apuntó contra algunos de sus candidatos: "Hay muchos que para mí amanecen y empiezan poniendo 'Hola, linda' a todas a ver a quién enganchan. O agarran las stories y empiezan poniendo bombitas a todas, fueguitos a todas y alguna pica".

Por último, la conductora de Pampita online se quejó por el "reciclado de fotos hot" que hacen muchos de sus pretendientes. "La misma selfie que se sacaron para vos, un mes después la ponen en el Instagram para que la vean todos. Tipo histeriqueo", explicó. Sin dar nombres, mandó un mensaje muy concreto a estos hombres: "¡Sacate una nueva, che! Tenía que histeriquear, no tenía contenido, buscó nuestro archivo y la mandó", señaló. "¡Sos un chanta, sacate una selfie nueva!".