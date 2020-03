Pampita Ardohain habló de cómo es la relación con la China Suárez

La modelo y conductora se refirió a su relación con Eugenia "China" Suárez, actual pareja de Benjamín Vicuña. Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de marzo de 2020 • 12:44

Las vidas de Pampita Ardohain y Eugenia "China" Suárez quedaron conectadas de forma inevitable por el vínculo de ambas con Benjamín Vicuña . El actor chileno es padre de los hijos de Ardohain y de una de las hijas de Suárez, con quien actualmente espera un segundo bebé. El vínculo entre ambas, que experimentó algunos roces en el momento en que Vicuña se separó de la modelo pampeana , hoy parece haber cambiado. "Hay una excelente relación porque mis hijos me importan más que mi propia vida", aseguró la conductora de Pampita Online .

En una entrevista que Ardohain dio a ¡Hola! Argentina, le consultaron: "Tu relación con Eugenia Suárez, la pareja de Benjamín, se plantea como si fuera un Boca-River. ¿Cómo lo viven en la realidad?". Pampita, luego de señalar que la relación es buena por los hijos en común con el actor, actual pareja de Suárez, agregó: "Tenemos que manejarnos con respeto todos los que integramos la familia de mis hijos. Esa claridad hace que todo se cuide muchísimo".

En relación al supuesto embarazo de la China, Ardohain fue preguntada sobre si le molesta la situación. "Imagino que como los noteros me tienen a su alcance, por tener un programa diario, es fácil acceder a una nota conmigo", dijo. "Pero nunca me van a escuchar hablando de algo que pueda llegar a perjudicar mi relación con el padre de mis hijos. No voy a permitir que nada ponga en riesgo eso", añadió.

Hace algunos días, Yanina Latorre le recordó a Pampita uno de los episodios de mayor fricción que la modelo tuvo con la actriz . Todo ocurrió a raíz de que Mariana Brey contara en Los ángeles de la mañana que Ardohain y su marido, Roberto García Moritán , habían protagonizado una fuerte discusión a la salida de una farmacia en Punta del Este. Furiosa por los dichos de la panelista, la modelo no sólo salió a desmentirla públicamente, sino que arremetió contra todas las panelistas del ciclo de eltrece. "Sé muy bien cómo tus panelistas mienten para aparecer al otro día en los portales. Son capaces de cualquier cosa por un minuto de fama, sin tener en cuenta el daño que hacen", le dijo la modelo a Ángel de Brito , conductor del programa.