Pampita Ardohain: "Somos una gran familia y estaría bueno un integrante más"

En la primera semana del regreso de Pampita online a la pantalla de Net TV, Pampita Ardohaín hizo una reflexión en Intrusos (América): " Estaba bueno volver porque hay mucha gente que depende de este puesto de trabajo. Estamos en su cuarta temporada del programa y lo reformamos para poder estar todos cuidados, adaptándonos a esta pandemia. Hay que acomodarse y hacerlo de la mejor manera. Es una responsabilidad muy grande salir todos los días de casa porque hay que cuidar a los chicos y por eso tomo todos los recaudos, aunque nadie está exento y le puede pasar a cualquiera. Para la vuelta a casa ya tenemos un sistema muy aceitado. La ropa del programa es prestada así que llego, y la devuelvo a la marca y ellos la desinfectan. Me baño, me pongo algo cómodo. Los zapatos quedan en la puerta de casa y el barbijo en el lavadero. Roberto [García Moritán, su marido] salió más durante toda la cuarentena. Está en barrios vulnerables donde hay más contagios, pero tiene un equipo que lo protege, se cuida un monto. Los fines de semana colabora con el delivery de sus restaurantes y en la semana está con la fundación que es sin fines de lucro".

Pampita contó, además, que hay una fecha tentativa para el regreso del Bailando por un sueño : "se dice que volvemos el 21 de septiembre. Y sobre la salida de Florencia Peña del programa, aseguró: "Me dio mucha pena la decisión de Flor pero la respeto. La voy a extrañar. Necesita una etapa más tranquila pero le quedan las puertas abiertas".

A poco de cumplir un año en pareja con García Moritán, explicó: " La cuarentena nos agarró en el mejor momento de la pareja. Estamos como en luna de miel todavía ". Sobre la posibilidad de ser madre nuevamente, la conductora indicó: " En algún momento nos vamos a animar a dar ese paso, pero no este año. Somos una familia ensamblada inmensamente feliz . Vamos a querer ser padres y tener un hijo nuestro aunque amamos a los hijos del otro como si fueran nuestros. Somos una gran familia y estaría bueno un integrante más".

En cuanto a su relación con Benjamín Vicuña, padre de sus hijos, aseguró que no tienen diferencias. "Al contrario, realmente estoy muy agradecida por su ayuda, sino no podría haberme organizado. Está bueno que los chicos compartan en una casa y en la otra, nos organizamos bien y a nuestros hijos les hace bien. Las parejas separadas tienen que llevarse lo mejor posible. El ego y el orgullo tienen que quedar de lado. Mi prioridad es la felicidad de mis hijos ".

Otro de los temas que se abordaron en la charla fue la entrevista que le realizó en su programa a Micaela Viciconte, en la que abordaron el tema de su relación con la exesposa de Fabián Cubero, Nicole Neumann. "Mica me cae muy bien, y es de carácter fuerte. No le di ningún consejo porque no es mi amiga. Pero lo digo en general: cualquier pareja separada debería hacer el mayor esfuerzo para llevarse bien, por la crianza de sus hijos. Pero no hablo de esa pareja".

Finalmente, Pampita volvió a hablar del fuerte cruce que tuvo con Mariana Brey . "Esta semana era la semana del regreso del programa. Se notan las malas intenciones cuando cuentan algunas cosas, y es más divertido si se mete cizaña o si se deja entrever alguna duda. Algunas cosas las dejo pasar y otras no porque quiero defender mi honor. Lo que dijo fue con maldad y por eso me enojé. Ya tuve episodios desagradables con esta chica, que inventó una pelea con mi pareja que nunca existió y no me pido perdón. Y ahora tiene la intención de dejarme mal parada. Espero que no lo repita más".

Sobre el posteo que hizo en Twitter sobre Mariana Brey y por el que la periodista le iniciará acciones legales , Pampita aseguró: " Me hackearon la cuenta y ya me la devolvieron. Soy muy colgada y tengo la misma contraseña en todas las cuentas. Ahora ya las cambié. Si me inicia acciones legales, estoy a disposición de la justicia, como siempre. No tengo nada que ocultar. Yo nunca inicié acciones legales, no me gusta. No soy de hacerle mal a nadie, nunca lastimé a otra persona y puedo andar por la vida tranquila porque de mí no sale maldad hacia el otro. Su fuente lo único que quiere es hacerme daño y si la protagonista te dice que es mentira, no hay mucho más que decir. Tema terminado. La injusticia provoca esas emociones en mí, me enojo si quieren manchar mi honor. No sé si me veo sacada, simplemente me defiendo. El que tiene una data, puede llamarme y preguntarme; es fácil saber si la data es verdad o mentira. Nos conocemos todos. Si Pico Mónaco se hubiera enojado, la información me habría llegado a mí también, porque me hubiera llamado, tiene la confianza para llamarme. Además tenemos muchos amigos en común y esa info no me llegó de ningún lado. No sigo en contacto porque cuando termino una relación ya no sigo hablando ni stalkeando tampoco, por respeto a las nuevas parejas. Yo estoy muy enamorada de Roberto, y soy muy prolija en ese sentido".