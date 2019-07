Pampita contó cuáles fueron las "locuras" que hizo por amor

La modelo y conductora repasó su historial romántico en una entrevista. Fuente: Archivo

Pampita anunció hace pocos días su separación del empresario Mariano Balcarce, luego de estar en pareja durante cuatro meses, y se encuentra haciendo revisionismo histórico de sus relaciones amorosas, desde Martín Barrantes a Pico Mónaco, pasando por Nacho Viale y Benjamín Vicuña , con quien estuvo en pareja diez años.

En una entrevista con la revista Caras, la modelo y conductora reveló cuáles fueron las locuras más grandes que llegó a hacer por amor.

"Hice de todo. Me he subido a aviones por un día, viajando no sé cuántas horas para estar poco tiempo con la persona que quería. He dejado muchos trabajos por amor, para compartir ese tiempo con una pareja", reveló.

"Me da la sensación que lo más loco que uno hace por amor es tener hijos", dijo refiriéndose a Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con el actor chileno. "Te tirás al vacío porque no sabés lo que te espera, es un compromiso de por vida. Lo más maravilloso y alucinante que hice fue tener a mis hijos", concluyó.