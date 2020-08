Pampita defendió el matrimonio tradicional: "No me gustan las parejas abiertas"

Además, la modelo y conductora reveló que, en un hipótetico caso, tendría una aventura con un galán de Hollywood Crédito: YouTube eltrece

Invitada de lujo en el debut del programa Mujeres (eltrece), Pampita Ardohain brindó una entrevista en la que reveló distintos aspectos de su personalidad. A la hora de hablar de la pareja, la conductora y modelo expresó su preferencia por las relaciones tradicionales. Sin embargo, en un juego hipótetico, señaló un galán de Hollywood con quien sí tendría una aventura.

En una emisión donde abundaron las interrupciones, algunas caras incómodas y desorientaciones, Pampita fue una de las invitadas de lujo de Mujeres. En el flamante programa, la modelo y conductora se sometió a las preguntas del panel. Algunas de ellas fueron respondidas con lujo detalles, algunas parcialmente y otras con cierto tono de incomodidad.

Parte del reportaje se desarrolló en una modalidad diferente a la clásica entrevista televisiva. La producción del ciclo le propuso a Pampita que sacara sobres de una urna y decidiera responder las preguntas o, bien, formulárselas a una de las panelistas. Las consignas se fueron sucediendo, pero hubo una en especial que abrió paso a una respuesta contundente.

"¿Con qué celebrity de Hollywood tendrías una aventura?", leyó Pampita en voz alta. Para aclarar, repreguntó: "¿En un mundo hipotético, si me lo cruzo, es un permitido o qué?". Tras la confirmación de sus colegas, la esposa de Roberto García Moritán mostró su preferencia por la conformación más clásica del matrimonio.

Carolina "Pampita" Ardohain explicó cómo le gusta que sea el matrimonio y compartió con qué galán tendría una aventura. Crédito: YouTube eltrece 00:53

Video

"No me gustan los permitidos, no me gustan las parejas abiertas, nada", aseguró la modelo con una leve expresión de fastidio.

Sin embargo, lejos de enojarse, Pampita volvió sobre la consigna y arriesgó un caso hipotético: "Tendría una aventura con el Brad Pitt de hace 10 años, no el actual", concluyó.