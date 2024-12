Pampita habló de los fuertes audios de la China Suárez en su contra: “No soy negadora”

El jueves por la tarde, estalló un nuevo episodio en torno a la separación retro de Pampita y Benjamín Vicuña, luego de que salieran a la luz una serie de audios de la China Suárez, en los que compartía lo que sentía por Carolina Ardohain en 2018. Sin lugar a dudas, este hecho reavivó una historia que parecía haber quedado atrás. En medio de la polémica, la modelo habló al respecto y fue contundente.

Todo se dio en diálogo con Santiago Sposato, cronista de DDM (América TV), quien le consultó a Pampita sobre los audios en cuestión, que datan de cuando la ex Casi Ángeles estaba en pareja con Benjamín Vicuña, tres años después del escándalo del motorhome del 2015. “Ahora estoy en otra sintonía, estoy súper disfrutando de este momento familiar. No quiero hablar de eso”, comenzó diciendo, sin querer entrar en polémicas. Pero, el notero fue por más y le preguntó sobre el encuentro entre las dos, cuando esta semana posaron ante las cámaras por primera vez juntas y abrazadas: “Nada lo hago si no lo siento, sería imposible que la abrace si no tengo ganas de abrazar, o de estar en un lugar si no tengo ganas”.

La China Suárez y Pampita posaron juntas en la inauguración de La Place Ariel Goldfarb

Ante la consulta de Sposato sobre las críticas que surgieron por los abrazos tras lo sucedido, Ardohain se limitó a destacar que su enfoque está en avanzar con madurez y dejar atrás los conflictos del pasado: “A mí me conocen bien, si yo estoy enojada, cruzada o algo no quiero hacerlo, se me nota siempre en la cara, y no soy negadora en ese sentido. Me han visto en todas las situaciones a lo largo de los años”.

Con respecto a los audios de la China Suárez que resonaron por los medios de espectáculos y las redes sociales, el cronista quiso saber si los había escuchado y qué sentía por esas declaraciones. Ante eso, Pampita dejó en claro su punto de vista y sentenció: “No voy a ahondar en ese tema porque yo no pertenezco a todo este lío que está en este momento, no tengo nada que ver. Vayan a buscar a las protagonistas de esta historia y obviamente no soy yo”.

Qué decían los polémicos audios de la China Suárez contra Pampita

Los mensajes de voz en cuestión fueron dados a conocer al aire por A la Tarde (América TV). Allí, se reprodujeron ocho audios, entre los que se escuchó a la actriz decir: “No hay que darle bola, pero porque le está yendo mal, entonces para mí está buscando que alguien salte y nadie salta. Está como sola, está en eso, ¿viste? Yo la odio y no tengo problema en decirlo. Está bien que está mal el odio y todo, pero es por la única persona que realmente siento odio. Me ha hecho sufrir mucho y me mintió. Yo no me hago la buena ni mucho menos, pero tengo la conciencia tranquila. Es lo más malo que conocí”. Según trascendió, serían parte de una conversación que la China Suárez habría mantenido con Wanda Nara en 2018.

En otro mensaje, destacó: “Ella es una caradura, pero es lo que decimos siempre con Benja (Vicuña). Ella sabe que de este lado no va a recibir respuesta, entonces dice lo que quiere. Sabe que yo no voy a decir nada”. Luego, filosa, opinó sobre la separación de la modelo con quien era su actual pareja: “Se quedó con la casa, se quedó con todo, una genia, una genia mentirosa serial”.

Como era de esperarse, estas fuertes y polémicas declaraciones no pasaron desapercibidas y volvieron a poner en escena uno de los escándalos mediáticos más recordados de los últimos años.