Pampita habló del romance de Benjamín Vicuña y reveló si el actor planea casarse

Escuchar

A lo largo de su carrera actoral, Benjamín Vicuña estuvo en boca de los programas de espectáculo por sus relaciones amorosas que no llegaron a buen puerto. La más recordada fue su escandalosa separación con Carolina ‘Pampita’ Ardohain, quien lo habría descubierto infraganti con María Eugenia la ‘China’ Suárez en medio de una filmación. Sin embargo, eso es historia del pasado y, desde aquel entonces, cada uno hizo su vida, pero sin dejar de lado el vínculo que los unirá para siempre: sus hijos. La buena relación es tal, que las cámaras de LAM (América TV) fueron a buscar la palabra de la modelo en medio del nuevo vínculo amoroso que lleva adelante el actor con Analia Espasandín.

Hace pocas semanas, se dio a conocer que el actor chileno está de novio nuevamente, luego de su separación de Eli Sulichín; pese a que él evita brindar detalles de su vida privada, confirmó la noticia y aseguró que está enamorado nuevamente. Ante este nuevo amor, los programas de espectáculos fueron a buscar el testimonio de su expareja, Pampita Ardohain.

Benjamín Vicuña y Pampita Ardohain tuvieron una relación de 10 años

Este miércoles por la noche, el programa de Ángel de Brito comenzó con un móvil que llamó la atención. “Te presentó Benja... viste que está de novio”, consultó el cronista del programa y rápidamente la modelo indicó: “No, no voy a decir nada. Quedo re chusma. No voy a decir nada”.

Pero ante el hermetismo de Pampita, el comunicador reformuló la pregunta: “¿Te lo imaginás a Benja, como vos, casándose de nuevo?”. A lo que ella respondió: “Sí, seguro, Para mí sí. Él es re familiero, conozco su esencia. Me parece que le gusta la familia, es muy buen papá y va a hacer familia de nuevo. Ojalá que sí”.

En ese momento, aprovechó para enviarle un mensaje al actor si es que se lleva adelante esta celebración en algún momento: “Que me inviten. Que me inviten en serio”. Esto demuestra que, pese a que su separación fue una de las más mediáticas del país, la buena relación entre ambos continúa y coinciden bastante gracias a sus cuatro hijos: Blanca, quien falleció en 2012, Bautista, Beltrán y Benicio.

Cómo nació el nuevo amor de Benjamín Vicuña

Luego de que trascendiera la noticia de su nueva relación, Benjamín Vicuña habló con LAM y dijo que estaba “todo muy bien con Analía”. Aunque destacó que se conocieron por amigos en común y no en el gimnasio, el actor expuso: “Si te puedo decir que estoy contento, viviendo algo que es una pena tener que comunicarlo o hablar al respecto, porque la verdad es algo muy reciente. Espero que funcione porque es una mujer espectacular”.

Asimismo, el protagonista de la obra de teatro Felicidades cuestionó el tener que hablar públicamente de temas privados, sobre todo cuando la otra protagonista de la historia tiene un perfil bajo. “La gente que no tiene nada que ver con esto le cuesta muchísimo, porque es algo que genera mucha impresión. Pero, tiene buena onda y es algo que está recién empezando. No me pinchen el globo, ojalá que dure”, sentenció.

Fue Yanina Latorre la que se encargó de brindar más detalles sobre la nueva novia del actor, y contó a qué se dedica. Tiene 40 años, es melliza, madre de dos hijas y licenciada en administración de empresas, carrera que estudio en la UBA. Además, hizo una maestría en finanzas, y trabaja de manera remota para un estudio de arquitectura de San Diego, California.

El tiempo dirá si el actor encontró el verdadero amor y si estará dispuesto a dar el sí, tal como lo hizo Carolina Ardohain con Roberto García Moritán.

LA NACION