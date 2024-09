Pampita publicó un video motivacional tras su escandalosa separación de Roberto García Moritán: “Vas a estar bien”

Escuchar

Luego del descargo público que realizó este sábado tras confirmar la separación de Roberto García Moritán, Pampita realizó este domingo un nuevo posteo en la misma red social en la que hizo referencia a su estado anímico. Este mismo causó un revuelo entre sus seguidores, quienes dieron un fuerte apoyo a la modelo en este tiempo turbulento.

Pampita decidió romper el silencio el fin de semana y habló a su manera acerca de la ruptura matrimonial con el Ministro de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos Aires. En un video que compartió recientemente, se mostró en un entorno paradisíaco y en lugar de musicalizarlo, eligió un mensaje de motivación.

“No te aceleres, no todo es hoy y ahora. Descansá. Respirá. La vida lleva un curso y tenés que aprender a ser paciente. Dejá que el tiempo y ellos te guíen para llegar a ese lugar que tanto querés estar. Ese lugar que tanto merecés. Algunas de las mejores cosas de la vida llevan su tiempo. Y tu proyecto de plan de vida no es cualquier cosa. Así que tené paciencia y confiá un poquito más en vos. Vas a estar bien”, dice la voz en off del video.

“Del lado Pampita de la vida”; “Ejemplo de resiliencia”; “Confiá, lo mejor está por venir”; “Vamos Pampa, una vez más, arriba”; “Estamos todas con vos” y “No estás sola, podés con esto y con mucho más”, fueron algunas de las reacciones propias de sus seguidoras que plasmaron en la sección de comentarios.

Noticia en desarrollo.

