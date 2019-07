La divertida anécdota que contó Pampita sobre sus embarazos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de julio de 2019 • 11:46

Durante su programa, Pampita hizo una divertida revelación sobre su cuerpo mientras estaba embarazada.

"Se me ponían las gomas gigantes y todos me miraban", contó la conductora de Pampita Online.

Video

En el programa estaban charlando sobre qué es lo primero que un hombre mira a una mujer que conoce por primera vez.

Entre risas, la conductora recordó cómo los cambios en su cuerpo producto de sus embarazos hicieron que su pecho tenga más atención de la debida.

"Yo en la época que amamantaba estaba tipo así.", dijo levantando los brazos sobre pecho. "Es impresionante, tenía mucha leche y se ponían gigantes. Entrábamos a un restaurante y todos me miraban las gomas. Yo decía '¡pero soy una madre!'", recordó. "No lo pueden evitar, me estaban charlando y se les bajaba la mirada. ¡Re miran los hombres!".