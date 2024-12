Pampita y la China Suárez se mostraron abrazadas tras los polémicos chats que filtró Wanda Nara

Wanda Nara filtró chats que expusieron a María Eugenia ‘la China’ Suárez, quien calificaba de violenta a Carolina ‘Pampita’ Ardohain. En este marco, las famosas, para sorpresa de todos, se mostraron juntas y abrazadas en un evento este miércoles por la noche.

Estalló un nuevo escándalo entre Wanda Nara y María Eugenia Suárez cuando se encontraron en un restaurante porteño y protagonizaron un enfrentamiento. Tras lo sucedido, la empresaria de cosméticos filtró los chats de WhatsApp que mantuvo con la actriz durante el 2018, en los que la China criticaba a Pampita en el medio del conflicto del motorhome, lugar en el que la modelo la habría encontrado con Benjamín Vicuña cuando aún estaban juntos.

“A mí me ahorcó. Me quería matar. Y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos. Aunque después, cuando él se dio cuenta de lo mala que era, nos arrepentimos. Pero Dios todo lo ve. A mí me da igual que la gente me quiera. No hago nada para aparentar”, remarcó en aquel entonces Suárez en diálogo con Wanda.

Sin embargo, para sorpresa de todos, la misma semana en la que se filtraron aquellas conversaciones, Carolina y María Eugenia se mostraron juntas durante un evento que se llevó a cabo este miércoles por la noche. En las pantallas de LAM (América TV) mostraron un video en el que se pudo ver a Pampita y la China posando juntas, sonriendo y abrazadas. “Tomá Wanda para vos”, ironizó Ángel de Brito, mientras que Yanina Latorre acotó: “Esta foto es después de leer los mensajes. Son unas genias”.

Minutos más tarde, la modelo dialogó con el programa de espectáculos y se refirió a la madre de Magnolia y Amancio Vicuña, los hermanos de sus hijos. “¡Wow! Otra vez metida en un lío, pero voy a tratar de esquivarlo y no meterme. Hablé con las dos. Con Eugenia hablamos de otra cosa y terminamos hablando de eso. Y con Wanda hablamos por Instagram y terminamos hablando por teléfono”, manifestó.

“El pasado ya lo tengo tan enterrado que no me provoca ninguna emoción”, concluyó. Al parecer, el escándalo entre Vicuña, Ardohain y Suárez quedó atrás, y las dos figuras se reconciliaron y, en la actualidad, mantienen una buena relación por la familia en común.