Pampita y Martín Pepa ya no se ocultan: disfrutaron de una cita romántica en la noche porteña a la vista de todos

Tras su escandalosa e inesperada separación de Roberto García Moritán, Carolina ‘Pampita’ Ardohain volvió a encontrar el amor de la mano del polista Martín Pepa. Los rumores surgieron luego de que fueran vistos juntos en un palco del Teatro Colón y en el último mes tuvieron una cita en un partido de polo y hasta un encuentro romántico en Europa. Aunque la modelo aún no le puso título al vínculo, las imágenes dieron cuenta de que efectivamente mantienen una relación amorosa. Esta semana disfrutaron de la noche porteña y las cámaras los captaron a los besos y abrazos.

El viernes en el programa A la tarde (América) compartieron imágenes de la salida nocturna en la Costanera que compartieron Pampita y Martín Pepa junto a Guillermo Ardohain, hermano de la modelo. Las cámaras captaron a la flamante nueva pareja muy acaramelada y enamorada. Se abrazaron como si nadie los mirara y no ocultaron las caras de felicidad. De esta manera quedó en evidencia que la relación marcha sobre ruedas y hoy eligen vivir su amor a la vista de todos.

Pampita y Martín Pepa disfrutaron de la noche porteña (Foto: Captura de TV / A la tarde)

El cronista Oliver Quiróz se acercó a Carolina e intercambió unas breves palabras con ella. “Te vimos sellando el amor con un beso”, sostuvo. “¿Vos decís?”, le respondió la modelo entre risas. “Nos estamos conociendo”, reconoció sobre su vínculo con el empresario. Si bien se mostró dispuesta a hablar un poco sobre su vida sentimental, aseguró que no había “ni una posibilidad” de que dieran una nota juntos.

Tras su separación de Roberto García Moritán, Pampita empezó una relación con el polista Martín Pepa (Foto: Captura de TV / A la tarde)

“Estoy bien. Nos estamos conociendo. ¡No puedo creer como me engancharon! Pero bueno, no hay nada que ocultar”, aseveró la conductora. En ese sentido, el cronista hizo referencia a la salida nocturna que compartieron con su hermano e incluso esta semana en Intrusos (América) contaron que el martes Pepa fue al partido de la selección argentina en La Bombonera con su nuevo cuñado y uno de los hijos de la modelo. Ante la pregunta de si ya eran una “familia ensamblada”, Pampita aseguró que no. “Todo muy tranquilo. Tranquilo, paso a paso, sin ningún apuro de nada”, se limitó a decir.

Pampita y Pepa ya no se ocultan y disfrutaron de una salida (Foto: Captura de TV / A la tarde)

Unos instantes después, Quiróz abordó al empresario. “¿Nos podés decir cómo estás? Pampita dijo que está contenta”, le comentó. Pepa, por su parte, solo respondió “muy bien” con una sonrisa y evitó hacer más comentarios. Sin embargo, cuando le preguntaron si estaba enamorado, levantó el pulgar en una cierta señal de afirmación. El polista y la modelo se subieron juntos a la camioneta que los esperaba y se retiraron del lugar.

Pampita se encontró con Martín Pepa durante su viaje por Europa (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Pampita reveló cómo se sintió en la entrevista con Susana Giménez y respondió si cobró por la nota

El domingo, Carolina Ardohain fue la invitada estrella del living de Susana Giménez. Varios notaron una cierta incomodidad en la nota, y la modelo evitó pronunciarse sobre el tema del que todos querían saber: su separación de Roberto García Moritán. Tras su presentación en el programa, la modelo habló con LAM (América) sobre lo que sucedió. Aunque aseguró que la pasó bien y como “fanática” de la conductora fue un “honor” que la convocaran al programa, aseguró que de antemano le anticipó a la producción que “no iba a hablar del padre de su hija”.

Por último, Ángel de Brito le preguntó si cobró por la nota, ya que se habló primero de que le habrían pagado 30 mil dólares y después de 20 mil menos. “Sí, por supuesto. Amor, 9.8 de rating, ¿cómo no voy a cobrar?”. Al escucharla, el conductor expresó; “Esta es la Pampita que me gusta”. Aunque Carolina no aclaró cuánto cobró, según Yanina Latorre, le entregaron 10 mil dólares en un sobre.