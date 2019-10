Foals: para almas que piden mucho y rápido

Fuente: LA NACION

Part 2: "Red Desert", "The Runner", "Wash Off", "Black Bull", "Like Lightning", "Dreaming Of", "Ikaria", "10000 Feet", "Into the Surf", entre otros

Energía arrolladora. Foals es una banda que contra muchos pronósticos sigue logrando mantener un nivel de producción admirable: dos discos en 2019 (Part 1 Everything Not Saved Will Be Lost y, ahora, Part 2). Y lo que podría haberse transformado en un desastre por la exigencia creativa y la necesidad de ocupar casilleros en el mainstream, superó las expectativas. El pop y el rock se combinan con ese pulso siempre a tempo de running con toques más salvajes. La banda había descrito a estos discos de 2019 como "dos mitades del mismo relicario" y la realidad es que es interesante que las obras se ajusten a esa caracterización. En Part 2, aparece un poco más el rock de guitarras modernas que en el primero se extrañaba un poco. La voz de Yannis Philippakis suena urgente por lo menos hasta la mitad del disco de diez canciones. Una muestra es "Black Bull" donde entran en una dinámica punk, desesperada y existencial para romper un poco con esa postura anabolizada y limpia. En "Like Lightning" juegan un poco a Jack White con la voz siguiendo un riff distorsionado, mientras que al track siguiente "Dreaming of" regresan a una meseta más tranquila, aunque nunca dejan de captar con sonidos y melodías. Foals superó la prueba. Nuestra opinión: muy buena