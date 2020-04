Para descubrir: Zebra Katz, una rareza rap que corre los límites

Por el volumen de su presentación fue echado de una disco en Berlín

Alejandro Lingenti 16 de abril de 2020

La semilla de LESS IS MOOR , el nuevo disco de Zebra Katz, se plantó hace más de un década, cuando este provocador artista norteamericano de familia jamaiquina estudiaba teatro en el Eugene Lang College de Nueva York. Ojay Morgan -tal su verdadero nombre- preparó una tesis titulada "Contradicciones de los moros", que giraba en torno a los personajes árabes en las obras de Shakespeare. En su trabajo, un solo hombre negro interpretaba diferentes roles que representaban cada una de las identidades que el famoso autor les había asignado a los moros en sus piezas. Uno de ellos era Zebra Katz, un personaje que creaba raps extravagantes y cargados de humor con temáticas que le sugería la audiencia. Zebra Katz se mantuvo vivo para grabar un EP -Winter Titty (2012), con Boyfriend como socio- y dos larga duración -Drklng (2013) y el flamante LESS IS MOOR (2020)- manteniendo un estilo minimalista y exótico, caracterizado por los ritmos espásticos, un sonido deliberadamente alejado del hi-fi y un flow irregular con el que suele crear ambientes densos y fantasmagóricos.

Aun cuando su propuesta no es justamente concesiva, Zebra Katz empezó a hacerse conocido gracias a la generosidad del diseñador de moda Ric Owens que usó una parte del single "Ima Read" para musicalizar su desfile en la Semana de la Moda de París en 2012. Muy pronto Diplo lo fichó para su sello Mad Decent y el diario inglés The Guardian -atento a su look y su discurso- le pegó la etiqueta de "rey del rap queer", que le funcionó a la perfección como promoción y le permitió dejar su trabajo principal como gerente en una empresa de catering.

En "Ima Read", Zebra Katz repite muchas veces la palabra "bitch" (perra), pero con un objetivo preciso: desvirtuar su sentido original y su uso más corriente en géneros como el rap y el reggaetón. "No me interesan las lecturas literales de mis composiciones, busco los dobles sentidos y reapropiarme del significado de muchas de las palabras que son de uso común en la sociedad", explicó.

Ese juego de dobles y hasta múltiples sentidos está también asociado a su polifacética personalidad: "El nombre Zebra Katz busca potenciar la sensación de extrañamiento. Las cebras son animales que, aunque parezcan idénticos, son diferentes. Y las rayas les sirven para camuflarse y no ser vistas", agregó.

La lírica torrencial, lasciva y perturbadora de los temas de Zebra Katz viene envasada en una música inquietante, de corte industrial, puntuada por bases cortantes y bajos conscientemente engordados. El clima de sus discos suele ser oscuro, ominoso y condimentado por referencias a la cultura drag. Morgan ha contado más de una vez cómo lo impactó el descubrimiento del Paris is burning (1990), un documental de Jennie Livingston que se puede encontrar completo y con subtítulos en español en YouTube. Rodado en la segunda mitad de los años 80, el film pone el foco en la "cultura ball" de Nueva York y en el final de la edad dorada de las discotecas drag en esa ciudad, apoyándose sobre todo en historias de gays y personas transgénero latinas y afroamericanas, casi siempre acechadas por la exclusión social y la pobreza.

Pero lo cierto es que Zebra Katz no está del todo conforme con el sello "queer rap": "No me gusta alardear con mi condición de homosexual. Tengo muchas otras facetas, y mi música va mucho más allá de la reivindicación de género", señaló hace poco.

En LESS IS MOOR su propuesta musical se ha radicalizado: rapea con tono monocorde sobre graves distorsionados y una producción sonora deliberadamente esquelética que genera la sensación de vacío que parece ser uno de sus estados predilectos para la reflexión sobre la realidad que lo rodea, siempre poco alentadora y más cerca del ataque de pánico que de la voluntad concreta de cambio. Rodó el excelente videoclip del tema "MOOR" en la Villa Auska de Lituania, un hotel de estilo soviético, de líneas duras y brutalista, que marida muy bien con su música.

Cultor del noise, estuvo no hace mucho en la famosa discoteca Berghain de Berlín, un templo de la electrónica dura. Su set fue tan disruptivo y a un volumen tan alto que terminaron echándolo.