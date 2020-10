"El tema clases es un rompecabezas al que le faltan piezas", dijo Fabián Doman Fuente: Archivo

Fabián Doman se refirió a la todavía imprevisible vuelta a clases en las grandes ciudades del país y dijo que si aún no comenzaron es por un tema "ideológico y de sindicato".

Durante el pase de su programa con el de Luis Novaresio, el conductor de Doman 910 (La Red) destacó que las autoridades de Educación y Salud de la Nación anunciarán que se está trabajando en un nuevo índice epidemiológico objetivo que definirá el regreso a las aulas y sostuvo que "de algún modo las clases tendrán que comenzar en marzo".

"Es algo fuera de agenda", comentó Novaresio, y propuso: "Te desafío a que busques en los discursos del presidente Alberto Fernández cuántas veces menciona el tema de las clases. Muy poquitas".

"El tema clases es un rompecabezas al que le faltan piezas. El discurso era 'no vamos a tener clases presenciales hasta que esté la vacuna', y una cosa no engancha con la otra, porque el final de la cuarentena no coincidirá con la vacuna. [El ministro Nicolás] Trotta inteligentemente presentó el nuevo índice epidemiológico para establecer algún criterio matemático", consideró Doman, y se refirió a las provincias donde ya comenzaron las clases, por caso La Pampa y Catamarca, como "pequeñas islitas que tienen un gran valor".

"Hay un tema ideológico y un tema de sindicato. Te desafío a que busquemos sindicalistas docentes hablando del tema. Estoy hablando de los que cortan el bacalao, Roberto Baradel y Eduardo López. ¿Por qué no quieren hablar?", se preguntó Doman.

"Porque volver a clases es de derecha y del Pro, y no volver a clases hasta que aparezca la vacuna es de izquierda y es K, como con las Taser o como con la Justicia. Estamos debatiendo ideología como en 1845", respondió Novaresio.

"Y además ideología vieja, con parámetros viejos. Lamentablemente se mezcla todo", finalizó Doman.