Para los fanáticos del rap, llegan los míticos Wu-Tang Clan

El colectivo neoyorquino se presentará en abril en Buenos Aires; creadores de un estilo que llegó a inspirar hasta a cineastas como Jim Jarmush Fuente: LA NACION

Alejandro Lingenti 23 de febrero de 2020

Cuando el rap empezó a consolidarse como cultura, los futuros integrantes de Wu-Tang Clan eran apenas unos niños. Eso se cuenta en la serie documental Wu-Tang Clan: Of Mics and Men, dedicada a explorar la riquísima carrera de veinticinco años de un grupo que ha dejado una marca imborrable en la música contemporánea producida en los Estados Unidos y que llegará por primera vez a la Argentina en abril próximo para presentarse en un lugar que todavía no está definido por la productora del show, Fenix Entertainment Group.

Eran unos niños y no la pasaban del todo bien, además: vivieron de cerca la epidemia del crack, la pobreza y la violencia en los barrios populares de Nueva York, sufrieron la discriminación salvaje que la comunidad negra en buena medida sigue tolerando aun hoy, pero lograron reaccionar y transformarse en un colectivo poderoso, un nombre clave del universo del hip hop.

Wu-Tang Clan es un proyecto importante no solo por su legado musical. La otra clave de su particular impronta es el plan de expansión artística y comercial que llevó adelante bajo la conducción de RZA, niño prodigio del rap y autor de una línea que sintetiza muy bien toda la epopeya: "Pasamos de mover piedras de crack a mover montañas".

La historia musical que arrancó en 1993 con Enter the Wu-Tang (36 Chambers), el gran disco que RZA grabó con sus primos -GZA/Genius y Ol' Dirty Bastard-, algunos MCs amigos -MCs, Raekwon, Ghostface Killah, Method Man, Masta Killa, Inspectah Deck, U-God- tuvo un desarrollo irregular. Wu-Tang Clan nunca superó la calidad de ese primer álbum (el de temas insignia como "C.R.E.A.M." y "Protect Ya Neck"), pero sí creó su propio slang, puso en el mapa al subsuelo de Staten Island, un barrio desconectado de los grandes focos de actividad musical de Nueva York, y sumó a los samples una enorme variedad de géneros (música clásica, blues, funk, jazz, soul) la novedad de los audios de distintas películas de kung-fu, un sello distintivo de sus temas que no quedó estancado en la mera gestualidad: el golazo fue la cruza entre la siempre áspera temática gangsta y los axiomas de la filosofía oriental, una operación inteligente encarnada en el inolvidable Ghost Dog que interpretó Forest Whitaker en El camino del samurai (1999), una de las cumbres de la carrera cinematográfica de Jim Jarmusch, con una excelente banda sonora de... RZA.

La idea original de Robert Fitzgerald Diggs (el nombre completo de RZA) fue utilizar el disco debut como plataforma de lanzamiento de las carreras de cada uno de los miembros de una crew numerosa (a la que se sumó Capadonna en 1995) y muy enfocada en generar una línea de negocios bien diversificada: ropa, juguetes, videojuegos, documentales, clips de alta rotación... Además de erigirse como el CEO indiscutido de ese ambicioso emprendimiento, claro. Lo que a la larga disparó algunos conflictos internos -el más sonado lo enfrentó en una larga batalla judicial con U-God-, pero también sucesos comerciales realmente inauditos. Fue su astucia la que pergeñó una ocurrencia insólita que terminó en un deal súper redituable: la grabación de un disco, Once Upon a Time in Shaolin, del cual existe una sola copia física que fue vendida en 2015 por cinco millones de dólares a Martin Shkreli, el CEO de la compañía farmacéutica Turing Pharmaceuticals, que firmó un acuerdo legal que estipula que el proyecto no puede ser explotado comercialmente hasta 2103 (sí se puede lanzar gratis o reproducirse durante listening parties).

No fue la única movida extravagante de los Wu-Tang Clan: en 1998 Ol' Dirty Bastard, fallecido en 2004 por una dificultad respiratoria, llegó en una impresionante limusina a una oficina de beneficencia pública. Estaba con dos de sus trece hijos y bajó para recoger el cheque de un subsidio estatal (¡!). Ese mismo año subió intempestivamente al escenario de los Grammy e interrumpió el discurso de una ganadora, la cantante folk Shawn Colvin, para protestar por la derrota del Clan frente a Puff Daddy en la categoría de mejor disco de rap. "¡Wu-Tang es para los niños!", vociferó el polémico personaje ante el asombro de todos los presentes. En lo estrictamente musical, el derrotero del proyecto fue más bien sinuoso, excesivamente atado a los compromisos personales y a la vanidad de cada uno de sus miembros, lo que no impidió la gestación de algunos buenos discos: The W (2000), Iron Flag (2001) y el más reciente A Better Tomorrow, donde de todos modos ya se insinuaba lo que quedó a la vista de manera muy clara en The Saga Continues (2017), disco en el cobró un notorio protagonismo Ronald Maurice Bean (más conocido en el mundo de la música como Mathematics), DJ, productor y creador del famoso logo de Wu-Tang Clan que coescribió los 18 tracks por iniciativa de RZA. Todo clan tiene su jefe.