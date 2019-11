Baby Etchecopar habló sin medias tintas en su programa. Crédito: A24.

Baby Etchecopar entregó un nuevo monólogo, titulado "¿Para qué sirve la derecha?", en su programa de A24 con palos para ambos lados de la grieta y cargado de reclamos contra el macrismo.

El periodista arrancó dejando clara su posición sobre el kirchnerismo: "No va a cambiar nada porque son la misma gente. Está Cristina. Va a ser lo mismo, te guste o no te guste. Para estos atorrantes puede ser bárbaro. Los mismos corruptos vuelven. Los mismos juicios se guardan en un cajón. Nadie va a ir preso porque los jueces están todos cagados".

Luego, llamó a cuidar "la derecha de Macri", aunque la definió como "el único seguro que tenemos, débil, medio boludo y flojo de papeles".

A partir de ahí, disparó sin filtro contra los funcionarios macristas. "No aprendieron la lección. Hoy tenían un partido de fútbol, creo. Siguen boludeando. Hacen golf, fútbol, viajan, se toman vacaciones. No están a la altura de las circunstancias", dijo.

"Lo único que han hecho fue traernos a esta incertidumbre cotidiana en donde la gente dice 'no me alcanza'. No explicaron por qué no alcanza. No tuvieron ni las bolas de decirlo. Porque Marcos Peña decía 'no conviene, ellos son estúpidos y nosotros somos muy vivos porque venimos de un colegio caro'. Los boludos son ellos", agregó.

"Yo lo volvería a votar a Macri porque no la quiero a Cristina, no porque me simpatice Macri. Yo peleaba para que todos estos vayan presos. Quería seguir peleando, me quedé como esos boxeadores que les tiran la toalla en el primer round. Yo no nací para que Marcos Peña me explique cual es el camino de la vida", continuó, con fuertes críticas hacia el jefe de Gabinete.

Después, envió un mensaje directo hacia el presidente: "Cuando todos te sacaron el cuerpo hay algunos que lo pusimos gratis, sin pauta. Porque creíamos en las instituciones, en la República y en la democracia".

"Si vos querés que te sigamos ayudando a hacer una derecha constructiva que sirva para controlar a esta izquierda mafiosa, poné el cuerpo. Sacalo a Marcos Peña y al ecuatoriano (Durán Barba), porque acá es a todo o nada", concluyó Etchecopar.