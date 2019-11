Jimena Barón se hizo cargo de la demanda de sus seguidoras y compartió sus tips de bienestar. Crédito: Instagram

Jimena Barón, ahora también conocida como J Mena, hace gala de su fibroso físico en las redes y también se hace cargo del creciente número de seguidoras que le piden consejos para cambiar sus propios cuerpos.

A días del lanzamiento de su último videoclip ( Sale Volando, junto al trapero Bhavi) la artista compartió una serie de tips de bienestar, con eje en la alimentación saludable, el cuidado de la piel y el descanso.

"Siempre les fui sincera, jamás acepté guita para hacerles creer que hay productos mágicos (pues no los hay) y ya con mis 32 pirulos (y un pibe de 5) me creo un poco mil y les comparto enormes verdades que parecen chamuyo, pero no", se explayó La Cobra en su "posteo veraniego".

"Agua, tu mejor amiga"

"La tomarás hasta el hartazgo, sin ganas, a la fuerza, más beberás al menos 2 litros por día", escribió en su primer tip.

Dormir 8 horas por día

"El cuerpo necesita recuperarse y descansar, la piel y el pelo, también", remarcó.

Por la noche, comer temprano

Al respecto, J Mena indicó: "lo ideal sería cenar temprano cosa que el cuerpo esté aproximadamente 12 horas descansando sin ingesta".

Desayuno

"Desayunar bien hace que el resto del día el hambre vaya bajando en vez de aumentar", aseguró.

Retención de líquidos

"Yo retengo líquidos más que la AFIP me retiene impuestos", dijo en tono burlón la cantante, y recomendó dos tips para este tema: "Antes de dormir, patas arriba al menos 10 minutos", y el segundo, "ducha de agua fría" para "deshinchar".

Reducir el consumo de sal

"La diferencia para las 'cachas', la retención y la 'celu' (litis) es muy grande", afirmó.

Ejercicio

Por último, puso el acento en la actividad física: "¿Querés tener abdominales? ¡Tenes que hacer abdominales!". Además, dijo que lo mejor era comer bien, en cantidad, pero sano, e intentar hacer ejercicio todos los días.

Antes de hacer grandes cambios en tu alimentación o empezar una actividad física a la que no estás acostumbrado, consultá con profesionales de la salud para saber qué es mejor para tu cuerpo.