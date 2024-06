Paul McCartney cumple 82 años: un recorrido por la historia del ícono de la música

Escuchar

Paul McCartney nació el 18 de junio de 1942, por lo que hoy cumple 82 años. Líder de The Beatles, Wings y The Fireman, su carrera musical de más de 60 años continúa influyendo la vida de millones de personas, e incluso llegó a marcar la historia universal. El músico también se desempeña como fotógrafo, artista plástico, filántropo y activista.

El número 20 de la calle Forthlin Road (Liverpool, Inglaterra) no era para nada especial. Se trataba de una casa de paredes de ladrillo muy sencilla, idéntica a la de enfrente o la del final de la cuadra, un hogar típico de la clase trabajadora inglesa. Ni la familia McCartney, que habitaba dicho hogar en 1942, esperaba que ese se convirtiera en el lugar de nacimiento de un ícono que cambiaría la historia de la música para siempre.

20 Forthlin Road, la casa de la familia McCartney Christopher Furlong - Getty Images Europe

Paul McCartney vuelve a la Argentina este 2024

La Argentina tiene una larga historia de fanatismo con Paul. Este es el país en el que coinciden improntas como The Beats (conocida como la mejor banda Beatle del mundo) o Calico Skies Radio (primer proyecto sudamericano dedicado a McCartney, liderado por Julio Martínez y Facundo Limas) y un público cálido que supo demostrar su afecto en las cuatro ocasiones en las que el ícono de la música visitó el país.

Este 2024 tendrá un tinte McCartney, ya que desde el mes de octubre el exBeatle se presentará en varios conciertos en la Argentina, Chile, Uruguay y Perú. En particular, se confirmaron las siguientes fechas en suelo argentino:

Sábado 5 de octubre - Buenos Aires.

Domingo 6 de octubre - Buenos Aires.

Miércoles 23 de octubre - Córdoba.

Las entradas estuvieron disponibles para el público general desde el martes 11 de junio. Sin embargo, pocas horas después de haber salido a la venta, algunas fechas se agotaron.

McCartney vuelve a la Argentina en octubre para dar tres recitales: dos en Buenos Aires y uno en Córdoba LatinContent - LatinContent WO

12 temas para celebrar a Paul McCartney en su cumpleaños

El histórico músico recorrió infinidad de géneros que van desde el rock hasta la música clásica. A continuación, algunas canciones para celebrar la carrera de Paul McCartney en su 82° aniversario.

“I Wanna Hold Your Hand”

Esta fue la primera canción de The Beatles que alcanzó el primer puesto en la lista Billboard y marcó el comienzo de la invasión británica en la cultura musical estadounidense en 1964.

“A Day In The Life”

Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band es un disco que cambió para siempre la historia de la música, por sus sonidos y sus técnicas de grabación. “A Day In The Life” fue descrito como uno de los temas más importantes de la historia del rock.

“Get Back”

Esta no es una pieza compositiva compleja como la anterior, sino más bien lo opuesto. Ese es el espíritu que McCartney quiso impulsar en los comienzos del año 1969, donde se dieron las grabaciones de la mayoría de las canciones del álbum Let It Be, que hoy se pueden disfrutar en Disney+ gracias al trabajo de Peter Jackson y su equipo. Esta grabación en particular se trata del último concierto de The Beatles, en la azotea del edificio donde funcionaba Apple Corps en el número 3 de Savile Row, Londres.

“Maybe I´m Amazed”

El año 1970 es, tal vez, el más difícil en la carrera de McCartney. El recorrido de los Fab Four había terminado, y de mala manera. Para un joven de 28 años, como lo era Paul en ese entonces, no era nada fácil. En 1969 se había casado con Linda Eastman y juntos se embarcaron en una nueva vida en una granja de Escocia. Fue Linda quien impulsó a McCartney a que volviera a componer canciones y fue así como surgió el proyecto McCartney, donde el exBeatle tocó todos los instrumentos. “Maybe I´m Amazed” es para muchos un clamor de admiración y agradecimiento a su esposa de ese entonces.

“Band On The Run”

El éxito aclamado por la crítica postBeatle de McCartney no llegó sino hasta 1973, cuando con su banda Wings (integrada de forma estable por Linda McCartney y Denny Laine, de The Moody Blues), viajó a Lagos, Nigeria, y grabó el disco homónimo de la canción.

“Coming Up”

En el año 1979 Wings se separó. Otra vez en solitario, McCartney se encerró en el estudio (al igual que una década antes, cuando se terminó el sueño Beatle) y arrancó un nuevo proyecto que salió a la luz en mayo de 1980 bajo el título McCartney II, de nuevo el músico en todos los instrumentos. La historia cuenta que, cuando John Lennon escuchó “Coming Up”, decidió volver al estudio tras varios años de silencio. En octubre de 1980, Lennon publicó Double Fantasy, y sería una copia de ese disco la que le firmaría a su asesino en la mañana del fatídico 8 de diciembre.

“Here Today”

El final de Lennon alejó a McCartney del estudio hasta 1982, cuando publicó Tug Of War. “Here Today” es una canción, o una carta, para su compañero fallecido.

“Beautiful Night”

Esta es una canción trabajada durante el año 1997 para el disco solista Flaming Pie. Fue la última colaboración de George Martin, famoso productor de The Beatles, con McCartney, así como también de su mujer Linda Eastman, quien murió el año siguiente por un cáncer de mama.

“Celebration”

Esta composición es un tanto desconocida para el público general. Se trata de un trabajo realizado por McCartney para la Orquesta Sinfónica de Londres en el disco Standing Stone de 1997.

“Plastic Beetle”

McCartney es un músico ecléctico que ha tocado infinidad de aristas y géneros a lo largo de su vida. En este trabajo se puede ver otra faceta poco conocida del artista inglés. Se trata de un trabajo experimental y electrónico publicado en el año 2000 bajo el título Liverpool Sound Collage.

“Sun Is Shinning”

The Fireman hasta el 2008 era una banda misteriosa que había publicado dos discos (Strawberries, Oceans, Ships, Forest en 1993 y Rushes en 1998). Electric Arguments se publicó en 2008 y recién en ese entonces declara sus integrantes: Youth, músico y productor, y Paul McCartney. Muchos consideran que este fue el proyecto más libre del exBeatle, dado que para crearlo no sintió el peso de su nombre.

“Long Tailed Winter Bird”

Durante la pandemia de coronavirus, McCartney no se quedó de brazos cruzados. Con McCartney III coronó la trilogía de álbumes que desde 1970 trabajó solo en todos los instrumentos.