Paul McCartney publica por sorpresa dos nuevas canciones

Paul McCartney dio a conocer hoy por sorpresa dos nuevas canciones nunca antes escuchadas, "In a Hurry" y "Home Tonight", como adelanto al lanzamiento de su nuevo disco doble de vinilo exclusivo y limitado que verá la luz el 29 de noviembre.

Ambos temas se grabaron durante las sesiones de producción del último álbum del exbeatle, Egypt Station, publicado en septiembre de 2018 y producido por Greg Kurstin. En ese momento, este último explicó que trabajar junto a uno de sus héroes supuso en determinadas ocasiones sugerir cambios en las canciones. "Sin embargo, siempre fue genial", recalcó.

A sus 77 años, McCartney se mantiene más activo que nunca. Además de sus directos, entre ellos su última presentación el pasado marzo en Argentina, se reunió recientemente con Ringo Starr para dar forma a una versión de la canción de John Lennon "Grow Old With Me", que también contó con una sección de cuerdas influenciada por George Harrison y que ofrece a los fanáticos una forma única de reunión de los Beatles.

Tapa del nuevo disco, que incluye los dos temas que el exbeatle dio a conocer hoy

Hace unos meses, el músico también lanzó Hey Grandude, un libro infantil inspirado en sus vivencias como abuelo de ocho nietos. Sus experiencias le sirvieron para crear la historia de un hombre que viaja mágicamente con sus descendientes y que toca la guitarra. "Lo imaginé como una especie de viejo excéntrico", dijo el británico sobre el personaje que luce una barba gris, el pelo un tanto largo, un moño, un sombrero y una brújula mágica.

El año próximo también llegará cargado de nuevos proyectos para el músico, quien ya confirmó su actuación en el festival de Glastonbury del próximo año. McCartney es uno de los primeros artistas confirmados hasta el momento para la edición 50 aniversario del tradicional festival inglés. La otra leyenda de la música confirmada es Diana Ross.

En 2020 se estrenará también Qué bello es vivir, el primer musical de McCartney, basado en la película homónima de Frank Capra, de 1946. Para este debut teatral-musical el cantante contará con la colaboración de Lee Hall, autor de Billy Elliot. La tarea de Paul consistirá en escribir letras y música de las canciones, mientras que Hall colaborará con él en la composición y además escribirá el libreto de la obra.