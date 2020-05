El periodista criticó a los manifestantes en contra de la cuarentena. Fuente: América TV

Ya es costumbre que el panelista de Intratables, Paulo Vilouta, sea muy crítico cuando se hable de incumplimiento de la cuarentena. A causa de las manifestaciones del día de ayer en Plaza de Mayo, el periodista no se quedó callado y criticó duramente a los que estaban ahí.

"Lamentablemente la pandemia afectó a muchas profesiones, a algunas más que a otras. Si dentro de 10 años viene un virus que ataca las antenas de los medios y nosotros no venimos más a laburar vamos a sentir esa misma angustia", comenzó explicando Vilouta. "¿El Estado trabajó en muchos sectores? Sí. ¿En otros no llega? También. ¿La solución de esa gente es salir a la calle a hacer lo que se le da la gana? No, y no lo hacen; pero acá se mezcla. Acá hay un montón de gente que está con la Constitución porque dicen que hemos perdido derechos y hemos perdido libertades. En plena democracia", continuó.

Su compañera Débora Plager lo interrumpió: "Acá hay algo en lo que nos diste la razón. La verdad es que un país no puede tener la justicia en cuarentena durante 70 días, y eso afecta el estado de derecho". Y agregó: "Eso merece que con la Constitución en la mano, sin manifestar en la calle porque es ilegal, digamos que la justicia debe funcionar".

"Pero hoy no vi a uno diciendo 'que vuelvan los jueces'", respondió Vilouta. "¿Sabés cuál es el reclamo? No puedo ir al supermercado de Adrogué y yo vivo en Belgrano. Por favor, no seamos ridículos. El testimonio es otro, que en Argentina se va a acabar la dictadura de no sé qué cosa. ¿Cuál es la dictadura? ", cuestionó Vilouta.

"Me parece que subestimás a la gente. ¿Qué sabés de lo que reclamaba cada persona? Reclaman porque quieren salir a trabajar", lo cruzó Carolina Losada . "Se creó en las redes sociales una convocatoria ante la falta de democracia que hay la Argentina. Yo no creo que haya una dictadura", respondió Paulo. "Hebe de Bonafini decía que Macri era la dictadura y Estela de Carloto también. no tiene nada que ver. No podemos agarrarnos de eso", concluyó Losada.