Con su clásica ocurrencia, el excampeón del mundo dejó una frase colorida sobre el encontronazo de los dos periodistas Crédito: Captura TV

El excampeón del mundo Oscar Ruggeri dijo una ocurrente frase en el programa ESPN Fútbol Club sobre la tensa relación de las últimas semanas entre el conductor Alejandro Fantino y el periodista Miguel Simón.

En los últimos programas de la nueva apuesta del canal, Fantino y Simón tuvieron varios cruces sobre la utilización de las estadísticas y las nuevas tecnologías en el fútbol. En esta ocasión, Ruggeri fue el protagonista central y opinó sobre la relación entre ambos.

Fantino estaba bromeando con sus compañeros y cuando llegó el turno de Simón, habló del sentimiento y respeto que tiene por el periodista: "Sabés que te amo", le dijo el conductor a Simón.

Rápidamente Oscar Ruggeri interfirió en los halagos y dijo: "¡Pero qué lo vas a amar! No mientan más. No se quieren, bah. se respetan. No se aman ustedes, no se ama nadie".

"Eso sí, tienen inteligencia. Porque cuando tocan a uno ahí se juntan y hacen pin y te arruinan. En eso son unos fenómenos", agregó el exdefensor del seleccionado nacional en referencia al código entre periodistas.

Fernando Niembro, invitado del programa, le dijo a Ruggeri que los jugadores eran iguales que los periodistas ya que, en su opinión, suele haber disputas y egos entre los futbolistas.

"Nosotros no. no todos... algunos. Pero no como debería ser. El jugador de fútbol es lo más sano del fútbol", manifestó Ruggeri en defensa de sus pares.

Luego, Fantino provocó al excapitán argentino al consultarle si había cobrado dinero en algún momento de su carrera para salir a ganar un partido de fútbol y Ruggeri dijo, sin lugar a dudas, que sí.

"Entonces no sos sano. Pensá la respuesta, no lo digas, estás en vivo. Cometiste un delito. Decí que es mentira", le recriminó Fantino a Ruggeri.

El exdefensor agregó que para ganar no hace falta agregar más dinero que el establecido por el contrato. "Si ponen plata para ir para adelante, lo siento por el que lo hizo. La incentivación está castigada desde que yo soy bebé y nunca vi un preso", afirmó Ruggeri.

El conductor recordó que Ruggeri se apresuró en aceptar la oferta y firmar el contrato con el canal para realizar el programa, al igual que cuando jugaba en España y pasó del Logroñés al Real Madrid. "Pidió una guita y cerraron rápido", bromeó Fantino.

Sobre el final, Ruggeri le dijo a al conductor que a pesar de sus enseñanzas, a veces falló en esos asuntos y subrayó: "Yo era feliz hasta que te conocí a vos, ahí fueron bataholas. En los mundiales no teníamos ni una entrada ni una credencial", criticó entre risas.