A escondidas y bajo la sombra de Gwyneth Paltrow: así fue la visita de Dakota Johnson a la Argentina en 2017

escuchar

Mientras Chris Martin ocupa su atención en preparar cada uno de los cuatro recitales de Coldplay que le restan para completar su paso por Argentina en el marco de la gira Music of the Spheres, Dakota Johnson aprovecha para pasear por los lugares más emblemáticos de Buenos Aires. La actriz de La hija oscura, quien llegó al país para disfrutar en vivo de los últimos shows de la banda liderada por su novio en el estadio de River, paseó su enorme sonrisa y su simpatía por San Telmo sin esconderse, sin guardaespaldas y sin aires de diva. Una actitud diferente a la que tuvo durante su primera visita al país, en 2017, cuando quiso pasar completamente desapercibida.

Dakota Johnson pasó por una vinoteca en San Telmo y se fotografió con la dueña del local Gentileza Paula Clabellino

Piedra libre para Dakota

Ser descubierta por los fans de la banda durante uno de los conciertos que Coldplay ofreció en el Estadio Único de La Plata en 2017 -en el marco del cierre de A Head Full of Dreams Tour- y que alguien haya inmortalizado su figura fue, quizá, la primera ficha que cayó para terminar de hacer pública la relación de la pareja. La hija de Melanie Griffith y Don Johnson apareció en el panel de control ubicado en medio del campo, y desde allí disfrutó de las dos fechas. Y en ambas oportunidades fue fotografiada por los fanáticos que inmediatamente viralizaron las imágenes, encendiendo aún más las alarmas de un posible noviazgo.

Dakota Johnson en el Estadio Único de La Plata, en 2017

Para ese entonces, hacía muy poco tiempo que los caminos de Martin y Gwyneth Paltrow habían tomado rumbos distintos. De hecho, tan solo un año antes de que Johnson llegara al país, en 2016, fue la protagonista de Shakespeare apasionado quien acompañó al intérprete a Buenos Aires y, lejos de esconderse, compartió sus salidas incluso en sus propias redes sociales. Así, se pudo saber que, por ejemplo, fue a comer al restaurante Don Carlos, en La Boca, con Francis Mallmann, de quien es admiradora. “Un sueño hecho realidad”, escribió en su Instagram la actriz al compartir una foto junto al chef.

Paltrow junto a Francis Mallmann, durante su visita a la Argentina Instagram

Diez años de amor y una separación consciente

La historia de amor entre Gwyneth Paltrow y Chris Martin duró 10 años. Cuando se conocieron, él tenía 25 y ella 30. Él, por el triste momento que pasaba ella -su padre había muerto hacía poco tiempo- se convirtió en su sostén. Incluso le compuso una de las canciones más conocidas de la banda, “Fix You”, con una letra que surgió como manifiesto de contención a su amada.

Para el sonido, y a modo de homenaje, el single cuenta con un teclado que el padre de Gwyneth le había regalado a su hija. “Mi suegro, Bruce Paltrow, compró este gran teclado justo antes de morir. Nadie lo había enchufado nunca. Lo enchufé y había un sonido increíble que nunca había escuchado antes. Todas estas canciones surgieron de este único sonido”, dijo Chris Martin en una entrevista en USA Today.

Gwyneth Paltrow y Chris Martin en 2014, poco antes de que formalizaran su separación Getty Images

En diciembre de 2003 la pareja decidió formalizar el vínculo, y un tiempo después se mudaron a Londres, aunque también se movían entre Nueva York y Los Ángeles cuando la agenda de la actriz así lo requería. Se convirtieron en padres de Apple, en 2004, y de Moses, en 2006, y mantuvieron su vida privada lejos de los flashes.

Lo que parecía una pareja perfecta llegó a su fin en marzo de 2014, cuando Paltrow anunció el “desemparejamiento consciente” del matrimonio. Sin embargo, y pese a que Martin pasó por una etapa de depresión, la relación entre ellos continuó siendo cercana . La decisión de acompañar a su ex durante su paso por la Argentina fue, sin ir más lejos, parte de ese proceso.

“Quería que mis hijos no pasaran por un trauma y eso es más difícil de lo que parece, porque hay días en los que de verdad no querés estar con la persona de la que estás divorciando”, contó la actriz en The Drew Barrymore Show. Y agregó: “Pero si estás decidido a tener una cena en familia, lo hacés. Tomás aire, mirás a esa persona a los ojos, recordás el pacto que hiciste, sonreís y lo abrazás... Y volvés a mantener un compromiso con esta nueva relación a la que estás tratando de dar forma”.

“Tenemos esa idea de que porque hay una ruptura no podemos seguir amando cosas de esa persona que ya amábamos, y eso no es verdad”, explicó. Y sumó: “Terminás tu matrimonio pero seguís siendo familia. Va a ser así para siempre. Algunos días no son tan buenos como pueden parecer. Tenemos días buenos y días malos, pero creo que todo se encamina al mismo propósito de unión y amor, y de qué es lo mejor para ellos [en referencia a sus hijos]”, finalizó Paltrow.

Dakota, el fin de las aventuras

Luego de algunos romances descubiertos por la prensa y otros que pasaron desapercibidos, Martin decidió apostar por su relación con Dakota Johnson. Los rumores se iniciaron a fines de septiembre de 2017, cuando compartían juntos sus días en las playas de Malibú; y si bien su historia de amor tuvo numerosos baches, actualmente se muestran consolidados.

Dakota Johnson y Chris Martin en Malibú, en octubre de 2021 Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Lejos de los escándalos, Dakota y Martin mantienen una relación consolidada y supieron construir una entrañable amistad con Paltrow y su actual marido, el productor y guionista Brad Falchuck. Incluso, en agosto del 2019 veranearon juntos. Así es como Paltrow y Martin lograron establecerse como una de las exparejas más amigables de la farándula extranjera y ella no dudó en señalar que Chris es un gran exmarido en varias oportunidades.

Gwyneth Paltrow y Chris Martin disfrutaron del sol con sus respectivas parejas, Brad Falchuk y Dakota Johnson, en agosto de 2019 Grosby Group - LA NACION

“No voy a referirme eso, pero soy muy feliz”, expresó Johnson en una entrevista de 2018, al ser consultada sobre su vida amorosa. Y hay que decir que la actriz se mantuvo firme en su posición y nunca quiso dar demasiados detalles de la relación que la une al músico británico. Recientemente, él se refirió a ella como su “pareja” durante una entrevista, para explicar el modo en que un regalo suyo lo había inspirado a incorporar una herramienta inclusiva al show que Coldplay actualmente presenta en la Argentina.

“Mi pareja me dijo: ‘Te compré un regalo de Navidad, un SubPac’”, recordó el cantante en una entrevista para CBS Morning. “Ella dijo: ‘Es como lo que usa Finneas (Eilish) en el escenario. Cuando está con Billie [Eilish]’. Y vibra, por lo que es útil para alguien como Finneas escuchar dónde está el bajo”. Los integrantes de la banda explicaron cómo este obsequio les dio la idea para integrar a todas las personas en su show, al permitir que quienes no pueden escuchar sientan la música y vivan la experiencia a través del chaleco que sincroniza la música con vibraciones.

LA NACION