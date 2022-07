A los 93 años, murió el actor británico Bernard Cribbins, protagonista de la serie Doctor Who

El actor británico Bernard Cribbins, muy popular en Reino Unido por sus papeles en la serie de televisión Doctor Who y por ser el narrador del programa infantil The Wombles, murió a los 93 años, según anunció este jueves su agente.

Doctor Who comenzó a emitirse en 1963 y, a lo largo de los años, logró convertirse en un ícono de la cultura popular británica y alcanzar muchos otros mercados. Cribbins participó de la ficción entre 2007 y 2010, en el rol de Wilfrid Mott, personaje que acompañaba al Doctor Tom Campbell. Pero la carrera de este hombre nacido en Lancashire, Inglaterra, no se reduce solamente a ese popular título, sino que trabajó en un centenar de series y películas a lo largo de siete décadas.

El showrunner de Doctor Who, Russel T. Davies, publicó un sincero tributo en Instagram al veterano actor, diciendo: “Amo a este hombre. Me encanta.” “¡Él conocía a todos! Hablaba sobre los Beatles y David Niven, y cómo una vez se sentó en las escaleras en una fiesta haciéndose pasar por cantos de pájaros con el escritor T.H. White. Le encantaba estar en Doctor Who. Solía decir: ‘¡Los niños me llaman abuelo en la calle!’ Su primer día fue en exteriores con Kylie Minogue , pero todos los ojos, incluso los de Kylie, estaban puestos en Bernard. Había aparecido con una maleta llena de accesorios, incluido un pollo de goma. Qué actor tan maravilloso ”, señaló destacando su admiración por el intérprete.

Entre las distintas generaciones de niños británicos, Cribbins también se hizo popular por su papel de camarero en la película The Railway Children, de 1970. El agente de Cribbins, en un comunicado compartido en la publicación Variety destacó tanto el trabajo del actor en la serie Carry On -ficción que, durante casi tres décadas, retrató el humor de la sociedad británica-, como su participación en la banda de pop Right Said Fred.

“Trabajó hasta bien entrados los 90, apareciendo recientemente en Doctor Who y en la serie de Old Jack’s Boat- apuntó su agente- La contribución de Bernard al entretenimiento británico es indiscutible. Fue único, tipificando lo mejor de su generación. Todos los que tuvieron el placer de conocerlo y trabajar con él lo extrañarán mucho”. Cribbins llegó a trabajar con el director Alfred Hitchcock en Frenesí, 1972; e incluso con el genial cómico John Cleese, de los Monty Python, en la legendaria sitcom Fawlty Towers, una comedia de situación británica emitida por la BBC en la que el actor interpretó a un beligerante huésped del hotel. El trabajo reciente de Cribbins incluyó un par de podcasts de 2022: Dr. Who & The Daleks: The Official Story of the Films y The Jungle Book: The Mowgli Stories.

Actor, comediante, cantante y narrador, en 2011 fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico por la Reina Isabel II Comic Relief - Getty Images Europe

Cribbins nació en Oldham, condado de Lancashire, el 29 de diciembre 1928. Dejó la escuela a los 13 años y, a partir de ese momento, comenzó a colaborar como asistente del director de escena en un club de teatro local, logrando así que dar vida a varios papeles. Fue un actor, comediante, cantante y narrador que probó varias facetas de la interpretación, desde Shakespeare hasta la pantomima.

En 2009, Cribbins recibió un premio Especial de la Academia Británica, En 2011, fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico en un acto celebrado en el Palacio de Buckingham, en Londres, en reconocimiento por su larga carrera profesional. Dos años atrás, había fallecido su esposa, la actriz Gillian McBarnet, con quien estuvo casado durante 66 años.