En 2016, Michael Bublé desoyó todas las advertencias e hizo lo que sintió que debía hacer: retirarse de los escenarios para estar junto a su familia Crédito: Instagram

17 de diciembre de 2019 • 15:03

Michael Bublé antepuso su familia a su carrera musical, algo que le pudo costar caro. Al menos así se lo advirtieron sus productores en 2016, cuando el artista decidió hacer un impasse para dedicarse a su hijo Noah, de entonces tres años, al que acababan de diagnosticarle un cáncer.

Según recogen ahora el Daily Mail y The Sun, Bublé ha contado cómo vivió que su equipo le dijera que ese paso atrás en la industria de la música podría haber puesto en peligro su carrera, ya que la estrella no sabía si quiera si regresaría alguna vez a los escenarios. "Cuando me fui, tal y como estaban las cosas con mi familia y mi hijo, nunca supe si iba a volver. [...] Tuve diferentes promotores que me dijeron: 'Escuchá, Mike, esto puede terminar para ti. La gente olvida rápido. Te alejás, se olvidan y pasan al siguiente cantante", ha contado el canadiense.

Afortunadamente, Noah mejoró y recibió el visto bueno de los médicos, por lo que en verano de 2017 Michael Bublé regresó a los escenarios con un emotivo concierto en Dublín, Irlanda. Un espectáculo en el que el cantante, reconoce, lloró durante dos horas: "Fue muy emotivo para mí, estaba muy feliz porque Noah estaba bien, gracias a Dios".

Bublé es considerado uno de los cantantes canadienses más conocidos del planeta, con cuatro premios Grammy y más de 30 millones de discos vendidos. El pasado noviembre lanzó su octavo álbum, Love, y ahora acaba de terminar una serie de conciertos en el Reino Unido, aunque volverá a subirse a los escenarios el próximo verano de 2020. Mientras, pasará la Navidad en Canadá junto a su esposa, la actriz argentina Luisana Lopilato, y sus tres hijos: Noah, de 6 años, Elias, de 3 años, y Vida, de 16 meses.

Bublé junto a su hijo mayor, Noah Crédito: The Grosby Group

El cantante canadiense y la actriz argentina se conocieron tras un concierto que él brindó en Buenos Aires. Iniciaron su relación en 2008 y tres años después contrajeron matrimonio. En noviembre de 2016, la familia tuvo que interrumpir un viaje a Argentina porque creían que Noah, el primogénito que entonces tenía tres años, sufría de paperas. Finalmente, el niño fue diagnosticado con cáncer y el cantante y la actriz decidieron hacer un parate en sus carreras hasta que su hijo se recuperara.

Noah fue tratado en Estados Unidos, según informó Bublé a través de su perfil de Facebook. Nueve meses después, Lopilato habló por primera vez de la recuperación de su hijo en la televisión argentina y dijo que el niño se encontraba "bien", sin develar en ningún momento qué tipo de cáncer padecía. Actualmente, ambos ya han retomado sus carreras y continúan normalmente con su vida en Vancouver, Canadá, y dejando constancia en sus redes sociales de que la felicidad ya se ha instalado en su familia.

A su regreso, Bublé concedió algunas entrevistas en las que reveló lo mal que lo habían pasado tanto él como su esposa y habló de cómo su vida y la de su familia había dado un giro total. "He estado en el infierno", reconoció el cantante al diario australiano The Herald Sun y al medio ET Canadá. Bublé explicó que les dieron el diagnóstico de Noah el día de Halloween. "De repente estuvo claro que nada es importante, ya sabes. Lo que había sido importante para mí durante muchos años era incorrecto. Como cuántos discos había vendido, como '¿Qué quieres decir con que no se han agotado las entradas?". De hecho, afirmó que hubo un momento en el que creyó que no iba a volver a cantar, precisamente por ese cambio en las prioridades.