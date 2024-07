A seis meses de su separación de Nito Artaza, Cecilia Milone hizo un revelador posteo en las redes: “Me he sentido muy sola”

Escuchar

A seis meses del anuncio de su separación de Nito Artaza, Cecilia Milone no esconde los desafíos emocionales a los que se enfrenta en esta nueva etapa de su vida y habló sobre algunos aspectos de su personalidad. La cantante y actriz sorprendió con su aparición en un video en el que revela que vivencia la condición de Persona Altamente Sensible, conocida bajo la sigla PAS.

En un mensaje lleno de sinceridad, la artista compartió sus experiencias y llamó a la unión entre quienes comparten esta misma característica. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, expresó: “ Esto no es un descubrimiento mío. En todo caso, solo vengo ‘a fundar una sede’ del club de #LosSensibles ”, introdujo.

La artista se refirió a la denominación PAS y dijo que es “un término acuñado por la psicóloga estadounidense Elaine Aron en 1996″. Milone relató cómo conocer esta condición la alivió, permitiéndole entender en profundidad la forma que adoptan sus sentimientos en determinados momentos. “Yo tengo la bendición de poder canalizar mi sensibilidad a través del arte y eso me ha salvado siempre, incluso antes de ejercer mi profesión; cantando para mí o escribiendo para mí”, apuntó.

Al mismo tiempo, la artista utilizó las redes para hacer un llamado a las personas altamente sensibles para compartir experiencias y acompañarse mutuamente. “ Me he sentido muy sola. Hay personas que no me toman en serio. Me burlaron, muchas veces, por verme dramática o exagerada, sin imaginar que ‘adentro’ es todavía más fuerte ”, confesó.

A sus 55 años, Milone reflexionó también sobre cómo logró mantenerse fuerte a pesar de las dificultades. “ Hoy me doy cuenta de que he podido estar de pie, medio muerta por dentro, pero de pie, gracias a expresar lo que siento. Aunque, claro, lo que siento les es demasiado a algunos e incomprensible a quienes quieren entender el alma con la mente ”, valoró.

En su mensaje, la cantante animó a quienes se consideran afectados por la misma condición a expresarse. “¡Estamos jodidos! La vida nos duele un poquito más que al resto, no hay remedio. Así, que hagámonos compañía, entre nosotros”, concluyó.

A través del video de la publicación, la artista también invitó a “los sensibles” a “utilizar más esta expresión”. Y afirmó: “Siempre nos van a tildar de locos a quienes nos regimos por el sentimiento, por lo que nos inspira, por lo que nos apasiona. Nos va a pasar siempre, y no me estoy refiriendo a los artistas, me estoy refiriendo a los sensibles en general, a los que tenemos otro sistema operativo”.

Y continuó: “No nos hablan como nosotros necesitamos que nos hablen. Vos fíjate que vos a una persona muy sexual le dirías: ‘divertite, bajate Tinder, tené sexo’. A una persona más frívola le dirías: ‘andá a comprarte ropa, ponete linda’, y a una persona más materialista le dirías: ‘ahorrá, viví de rentas’. A nosotros no nos sirven esos consejos. Entonces, ¿por qué los recibimos? No los recibamos más, hacé como que no los oís porque vos no los darías, no se los darías a ellos. A cada uno le hablarías como sentís que le haría bien que le hables. Entonces, no dejes que te metan en un sistema operativo que no tiene nada que ver con nosotros”.

El testimonio de la actriz resonó entre varios de sus seguidores. “Es hora de darle voz a los invisibilizados PAS. No somos llorones ni débiles. Al contrario”, escribió un fan en la sección de comentarios al posteo, a lo que otro sumó: Conocer es respetar. Te reconozco sensible y te respeto. Y todos deberíamos actuar así con todos. ¡Qué mejor mundo que tendríamos!”. Entre otras palabras, otra usuaria concluyó: “Las personas sensibles siempre tienen el corazón al revés, el alma al revés; una lágrima lista para caer, una sonrisa en los labios lista para explotar. Viven en un equilibrio entre las alegrías y los dolores de la vida. No son perfectas, al contrario. A veces incluso se autodestruyen porque respiran a través del pecho, nunca a través de sus pulmones”.

LA NACION

Temas Cecilia Milone